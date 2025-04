Las voces de 'Los Simpson', 'Arcane' y mucho Disney en la 20 edición del festival Animayo

Las Palmas de Gran Canaria, 9 abr (EFE).- El festival de animación Animayo que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria contará en su 20 edición con las voces en español de 'Los Simpson', la productora de la exitosa serie animada 'Arcane' y la directora de arte de los estudios de animación de Walt Disney, la española Lorelay Bové.

Estos son sólo algunos de los muchos invitados que participarán en esta nueva edición del festival, que se desarrollará entre el 7 y 10 de mayo, y que ha desvelado este miércoles el director y productor del evento, Damián Perea, durante su presentación.

"Es el 20 aniversario así que teníamos que echar la casa por la ventana", ha declarado Perea -premiado recientemente con un Goya-, al indicar que en un par de semanas desvelará "sorpresas muy grandes", entre ellas, el estreno oficial mundial de una producción que ha mantenido en secreto.

El director de Animayo ha detallado algunos de los aspectos del "amplio programa" de este año, destacando varias clases magistrales, como la que ofrecerá la productora y creadora que fue vicepresidenta de Cartoon Network, Sherry Gunther, y que ha trabajado en series como 'Los Simpson', 'Padre de Familia' o 'El laboratorio de Dexter'.

O las de miembros del estudio de animación Fortiche, de la serie 'Arcane'; el productor y jefe de producción de Skydance Animation, Bruce Anderson, quien ha llevado al éxito algunas de las franquicias animadas como 'Lilo & Stitch', 'Tarzán' o 'Pocahontas'; el director ejecutivo de Steamroller Studios, Aaron Gilman, que ha participado en 'Avatar', 'El Hobbit' y 'El planeta de los simios', y los actores de doblaje de las voces en español de los personajes Homer, Bart y Lisa de 'Los Simpson'.

Igualmente, ha subrayado la clase magistral de la diseñadora de producción y directora de arte de los estudios de animación de Walt Disney, Lorelay Bové, "una mujer joven con esa categoría dentro del estudio" y "que siempre está escondida detrás haciendo todos esos diseños".

En esta edición, Animayo, que ha obtenido un Óscar al Mejor Cortometraje de Animación por 'In the Shadow of the Cypress' y ha estado nominado cuatro veces en los últimos años, continuará fomentando su faceta formativa.

Ofrecerá talleres, más de 600.000 euros en becas, asesoramiento profesional a jóvenes y reclutamiento por parte de empresas.

En ese sentido, Perea ha puesto el acento también en la presencia en el festival de varios estudios de videojuegos y de efectos visuales y de directores generales de empresas internacionales, que no solo vendrán a captar el talento de las islas, sino a conocer los beneficios fiscales que aporta instalarse en Canarias.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado que Animayo "es clave para visibilizar las posibilidades que tiene esta industria del cine, que permite la proyección del talento de nuestros creadores y facilita al mismo tiempo la diversificación de nuestra economía".

Morales ha informado que el año pasado la participación del festival aumentó un 15 % con más de 23.000 asistentes presenciales y online .

La acogida del público ha ocasionado que este año ya se hayan agotado todos los abonos, que se compraron sin conocer quiénes serían los invitados.

"La gente confía en que el programa va a ser muy grande y compran las entradas con mucho tiempo", ha confirmado Perea al indicar que aún hay disponibilidad para asistir a la proyección de las películas y a los talleres, y que también hay actividades gratuitas. EFE

(foto)