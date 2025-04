La Generalitat temía a las 20:30 del 29O que había muertos pero "sin confirmación oficial"

València, 9 abr (EFE).- La Generalitat Valenciana temía a las 20:30 horas del 29 de octubre que ya había personas fallecidas por las inundaciones, pero "por información que llegaba de bomberos y otros cuerpos de intervención", no porque hubiera "certificación ni confirmación oficial".

Así lo han señalado a EFE fuentes de la Generalitat después de que Compromís haya afirmado que, según documentación del Centro de Coordinación de Emergencias, ese día se pidió por correo a las 20:33 horas la movilización de la UME para toda la provincia de Valencia y se hizo constar que ya había fallecidos, y haya asegurado que ese correo estaba "preparado" a las 19:34 horas.

Por su parte, la Conselleria de Emergencias e Interior ha afirmado en un comunicado que la Generalitat no tuvo "confirmación de fallecimientos hasta medianoche", y "la prueba evidente" es que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia pública de las 21.00 horas de ese día "no puede confirmar fallecimientos, y en la de medianoche, sí".

La Conselleria sostiene que la información que llegaba al órgano coordinador de la emergencia, el Cecopi, sobre posibles fallecidos como consecuencia de las riadas por la dana "procedía de las fuerzas de intervención, como el cuerpo de bomberos".

Añade que esa información se hizo constar en el documento de solicitud de refuerzo de la intervención de la UME "siguiendo un criterio de prudencia, ya que no había certificación ni confirmación oficial de posibles fallecimientos a la hora" en que se envió ese documento.

En ese documento se registran, según "la evaluación preliminar" de la situación de emergencia, las circunstancias y condiciones que afectan a la emergencia, con el objetivo de que la UME "reúna y active todas las capacidades y dispositivos necesarios para afrontar de la forma más eficaz posible la emergencia", explica.

La Conselleria reivindica que el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias se solicitó la tarde del 29 de octubre de 2024 "en dos minutos" y niega que se tardara "una hora" en pedirlo.

Según la Conselleria, la acusación de Compromís es "absolutamente falsa", y explica que la hora que del correo electrónico al que hace referencia Compromís "corresponde a la zona horaria UTC +0, y no a la hora oficial en España (UTC +1)", por lo que "las 19:34h UTC +0 son, en realidad, las 20:34h en España".

La Conselleria precisa que el correo fue firmado digitalmente por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, "a las 20:33h, y remitido inmediatamente después: a las 20:34h a la Sala de Emergencias y a las 20:35h a la Delegación del Gobierno y al CENEM" (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias).

La Conselleria de Emergencias asegura: "No solo no hubo demora alguna, sino que es completamente falsa y errónea la afirmación de que el documento estaba listo con una hora de antelación, porque el mensaje no estaba ni preparado, ni enviado, ni listo antes de las 20:33 horas".

La Generalitat lamenta en el comunicado la "campaña de intoxicación y de bulos malintencionados" y que Compromís "no tenga la suficiente pericia y capacidad para saber leer e interpretar documentos oficiales, lo que implica un nulo respeto por la verdad".

Asimismo, condena "la crispación a la que se ven sometidas las instituciones y la ciudadanía valenciana mediante mentiras constantes que solo buscan manipular una tragedia" y exige a Compromís que "rectifique de inmediato sus declaraciones" y deje de "utilizar el sufrimiento de los valencianos".

Por otra parte, respecto a si la Generalitat va a recurrir la decisión de la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de no aceptar su personación, las mismas fuentes han indicado a EFE que "se va a estudiar por parte de la Abogacía". EFE