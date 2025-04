Fingall: "Vamos a la 'Final Six' tocadas pero con ilusión y hambre y sin presión"

Valencia, 9 abr (EFE).- La interior del Valencia Basket Nadia Fingall admitió que afrontan esta semana la Final a Seis de la Euroliga golpeadas por las lesiones de Kristine Vitola y Queralt Casas, pero recordó que es algo habitual a estas alturas de la campaña en todos los equipos y dijo que afrontan el reto con ambición y sin presión.

"Vamos tocadas, pero todos los equipos lo están al final de la temporada y vamos con mucha ilusión y creo que vamos sin presión. Es la primera 'Final Six' de nuestro club, tenemos un buen equipo y tenemos hambre, creo que podemos seguir haciendo historia con el Valencia", explicó a EFE en una entrevista.

El equipo valenciano perdió a Vitola justo antes de la Copa de la Reina y, el pasado viernes en el último encuentro de la Liga Femenina antes de esta cita en Zaragoza, vio cómo su capitana, Queralt Casas, sufrió una grave lesión en el brazo izquierdo de la que tuvo que ser operada.

El martes, la escolta se pasó por el entrenamiento para enviar un mensaje de ánimo a sus compañeras, que el viernes disputarán la semifinal del torneo continental.

"Como dijo el entrenador (Rubén Burgos), Queralt es el corazón de nuestro equipo, nuestra capitana, nuestra líder y fue muy duro para nosotros ver cómo se lesionaba pero también fue muy bueno verla de nuevo con una sonrisa. Le queda un día menos para volver", apuntó.

La jugadora estadounidense cree que el nivel de la Liga Femenina les hace llegar bien preparadas a la cita. "La liga española nos preparar mucho, cada partido es muy duro, creo que es la mejor de Europa. Nos enfrentamos a equipos muy diferentes, con estilos muy diferentes y vamos con esa experiencia y con la que hemos cogido en la Euroliga", destacó.

Fingall señaló que lo primero que deben hacer es estar bien en defensa. "Todo empieza con nuestra defensa, generamos nuestras sensaciones desde la defensa. Sé que los equipos de la 'Final Six' son equipos top de Europa y del mundo pero creo que nuestra defensa va a ser la clave para poder ganar y jugar bien", apuntó.

La interior, que llegó a España para jugar en el equipo vinculado del Valencia y que la pasada campaña fue la 'MVP' de la Liga que conquistó el equipo 'taronja', aseguró que vive una carrera que no podía imaginarse.

"Tengo una carrera de ensueño. Hace cinco o seis años estaba aquí con el Paterna y entrenándome con el primer equipo, deseando poder estar un día ahí. El año pasado tuve la oportunidad y ganamos la liga y otros dos títulos y ahora la Final Six, son cosas que nunca pensarías que te puede pasar. Estoy súper agradecida", explicó.

Fingall señaló que no puede prometer una enorme producción ofensiva pero sí trabajo y aseguró que eso no faltará. "Voy a jugar duro, es la única cosa que puedo decir. Hay veces que anotas o no y el nivel va a ser muy alto pero voy a hacer mi trabajo; rebotear, defender y jugar al ritmo del equipo en ataque. Y veremos qué pasa", concluyó. EFE

(foto)