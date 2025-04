El Senado aprueba una ley del PP que elimina la discriminación en la carrera militar

Madrid, 9 abr (EFE).- El pleno del Senado aprobará previsiblemente una proposición de ley del PP que elimina la discriminación en el ascenso honorífico al pasar a la situación de retiro de los militares que están de baja por discapacidad, cuando ésta es consecuencia de acto de servicio o sobreviene por enfermedad o accidente ajenos al trabajo.

La propuesta del PP, que sale adelante con la abstención del grupo socialista y que pasará ahora a ser tramitada en el Congreso una vez debatida en el Senado, modifica la disposición transitoria decimotercera de la ley de la carrera militar.

Así, se suprime el plazo de veinte años de servicio que se exige cuando la discapacidad no está ligada al servicio para ascender con carácter honorífico a la categoría de oficial en el caso de los suboficiales y al empleo inmediatamente superior en el caso de los oficiales.

Además, la nueva norma se aplicará igualmente a los militares permanentes de tropa y marinería del empleo de cabo primero, cabo o soldado, que podrán ascender de manera honorífica a cabo mayor, cabo primero o cabo, respectivamente.

En la defensa de la proposición de ley, el senador del PP Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha subrayado que la diferencia sustancial estriba en la cuantía de la pensión, "muy superior" cuando los daños son producidos en acto de servicio.

A los otros "no les queda ni la compensación material, ni la moral", ha precisado el senador del PP, que ha recalcado que "no se trata de otorgar un privilegio, sino de evitar un perjuicio".

Ha pedido evitar la confrontación "porque esto no va ni de ustedes ni de nosotros, va de ellos, de los que esperan ver que la profesión de servicio y de riesgo que un día eligieron tiene una pequeña compensación, siquiera honorífica, al alcanzar la edad de pase a la reserva", actualmente fijada en 61 años.

Por parte del grupo socialista, la senadora Ana Martínez ha advertido de que cambiar la regulación sin ninguna justificación sólida puede sentar un precedente peligroso.

"Nuevamente estamos ante un acto de irresponsabilidad del Partido Popular del señor Feijóo", ha señalado Martínez, quien ha precisado que la modificación que pretende ya se contempla en la ley de la carrera militar que establece mecanismos para el reconocimiento de méritos excepcionales y situaciones especiales.

"No podemos permitir que bajo argumentos políticos desvirtúen una normativa que ha sido cuidadosamente elaborada y que cumple con estándares nacionales e internacionales en materias de igualdad y no discriminación", ha considerado la senadora, que ha calificado de "inaceptable que se pretenda introducir cambios con el único fin de meter el dedo en el ojo al Gobierno".

No obstante, ha tendido la mano al PP para trabajar en pro de las Fuerzas Armadas y poder negociar una proposición de ley.

Para el senador del grupo popular José Antonio Monago, la proposición "tiene algo de reparación, pero también de gratitud, de memoria, de justicia simbólica".

"No podemos olvidar que ser militar no es una profesión cualquiera, es una forma de vida, una entrega absoluta. Y cuando la vida se interpone en ese camino, lo menos que podemos hacer es devolver algo de esa entrega, siquiera con un gesto que diga, España no se olvida de ti", ha apuntado. EFE