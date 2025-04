El jurado considera culpable de asesinato al policía juzgado por matar a una anciana

Madrid, 9 abr (EFE).- El jurado popular ha considerado culpable de asesinato y de asesinato en grado de tentativa al policía local juzgado por matar a una anciana tirándola por las escaleras de su casa en Ciempozuelos (Madrid), veinte días después de haber intentado asesinarla provocando un accidente de tráfico para quedarse con su dinero.

El jurado popular ha leído este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid el veredicto que considera culpable a Fernando R.C de haber asesinado el 29 de febrero de 2020 a Teresa L.L., de 83 años, y también de haberlo intentado antes chocando su coche contra un árbol cuando la anciana no llevaba cinturón de seguridad.

También le ha considerado culpable de los delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes al declarar probado que Fernando R.C falsificó el testamento de su víctima para convertirse en su heredero, y que, tras el choque de tráfico, la suplantó para obtener un poder sobre sus cuentas, de las que extrajo cerca de medio millón de euros.

El jurado ha alcanzado un veredicto por unanimidad en el caso del asesinato, la estafa o la falsedad documental, mientras que en el caso del asesinato en grado de tentativa se ha alcanzado por una mayoría de 8 votos.

Además, el jurado ha considerado no culpable a la exmujer de este policía local de un delito de alzamiento de bienes, por lo que el juez le ha comunicado que queda absuelta de todas las acusaciones que enfrentaba.

En la Audiencia Provincial, la Fiscalía ha mantenido su petición de 44 años de prisión contra el acusado y la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, ha reclamado para él prisión permanente revisable.

En cambio, su defensa ha pedido que no se le condene a una pena de prisión permanente revisable, al entender que el jurado no ha reconocido la situación de debilidad de la víctima, motivo por el que la letrada ha reclamado que no se le aplique tampoco la pena máxima.

Durante el juicio, el acusado admitió que suplantó a la anciana para obtener un poder sobre sus cuentas, mientras que negó haber provocado un accidente de tráfico para matarla , así como haberla tirado por las escaleras, al señalar que se trató de una caída accidental.

En cambio, el informe forense vio una etiología homicida en la caída porque una fuerza impulsó a Teresa para que cayese por las escaleras y la Fiscalía vio probado que Fernando empujó a su víctima cuando ésta no podía moverse ni sostenerse sola por culpa de las secuelas de un choque de tráfico que la llevó a la uci.

El presidente de la sala dictará próximamente una sentencia acorde con este veredicto. EFE