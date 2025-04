Ayuso revindica hispanidad y valores liberales al ser investida honoris causa en Ecuador

Quito, 9 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, revindicó este martes la hispanidad, la educación y los valores liberales tras ser investida doctora honoris causa en Quito por la Universidad de las Américas (UDLA), en el primer día de su viaje institucional a Ecuador, donde apoyará al presidente Daniel Noboa, quien busca su reelección frente a la candidata correísta, Luisa González.

Díaz Ayuso recibió la distinción más alta que otorga esta universidad ecuatoriana por su trayectoria pública, su liderazgo político y su "compromiso con los valores republicanos, democracia y libertad", así como por "su valentía demostrada en múltiples batallas por la libertad, el derecho y la razón".

La misma distinción recibieron por parte de esta universidad otros líderes de derecha como el expresidente del Gobierno de España José María Aznar (1996-2004) o, más recientemente, el líder antichavista Edmundo González Urrutia, considerado por varios países como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del año pasado.

La presidenta madrileña enarboló la bandera de la educación en valores liberales, porque "la universidad está para cultivar y defender la ciencia a la altura de los tiempos y los fabulosos mecanismos de la democracia liberal".

Entre ellos mencionó "el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la separación de poderes, el régimen mixto, los parlamentos y la democracia... liberal, porque las populares ya sabemos a dónde nos conducen".

Asimismo, señaló que Madrid es "una región pujante, abierta, alegre emprendedora y, sobre todo, una región mestiza que está al servicio de España, hermanada con Hispanoamérica, especialmente a través de los ecuatorianos, que son lo mejor que le ha pasado a Madrid en mucho tiempo".

"La hispanidad es nuestro orgullo y nuestro gran legado al mundo, la hispanidad permite que no seamos extranjeros entre nosotros. Que yo venga a Ecuador y sepa que estoy en mi casa y que los ecuatorianos que viven en nuestra región puedan llamarse madrileños desde el primer día", manifestó.

La líder madrileña defendió una normativa implementada por su administración para que los estudiantes latinoamericanos que quieran estudiar en Madrid paguen las mismas tasas universitarias que un español o que un estudiante de otro país europeo.

Díaz Ayuso advirtió que "la libertad debe defender cada día ejerciéndola" porque, a su criterio, el socialismo y la izquierda "lo único que pretende es despistarnos y debilitarnos de muchas maneras, con pretendidas luchas de clases".

"Por eso buscan dividirnos y despistarnos, pretenden enfrentar al rico con el pobre", aseveró la presidenta autonómica de Madrid, para quien la izquierda lo que quiera es "que no haya riqueza para que haya una gran manta de subvención y dependencia para que nada cambie ni mejore, y lo enfrente artificialmente con lo privado".

También afirmó que buscan enfrentar al hombre con la mujer, al empresario con el trabajador y a las personas por su orientación sexual.

"Atacan el consumo, multiplican la cultura contra el trabajo como si fuese una condena, para fomentar esa subvención que debe estar destinada a quien no puede, no a quien no quiere, pero creo que van a fracasar, porque no hay nada más inoperante en esta vida que levantar muros", concluyó.

Ayuso inició este miércoles una visita de dos días a Madrid entre las acusaciones de la oposición de "fuga" por la coincidencia con una sesión de control de la Asamblea convocada para el jueves, mismo día que su pareja, Alberto González Amador, debe declarar ante la jueza que le investiga por un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal.

En su estancia en Quito, la presidenta madrileña ratificó un protocolo para acreditar competencias profesionales de ecuatorianos residentes en Madrid que no posean títulos formales, con el objetivo de mejorar sus perspectivas de empleo, y el jueves mantendrá un encuentro con empresarios en busca de atraer inversiones a la capital española, además de participar en los actos de Noboa. EFE