Ancelotti y cinco jugadores un partido de suspensión

Madrid, 9 abr (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, y cinco jugadores han sido sancionados con un partido de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ancelotti recibe la sanción por acumulación de amonestaciones, con lo que no podrá sentarse esta próxima jornada en el banquillo de Mendizorroza, donde el cuadro madridista se enfrentará al Alavés, que pierde por el mismo motivo a Antonio Sivera, Jon Guridi y José Tomás Conechny.

Así mismo, Pape Gueye y Mario Martín, centrocampistas de Villarreal y Valladolid, respectivamente, han sido sancionados con un encuentro por producirse de manera violenta con un contrario, motivo por el cual fueron expulsados.

También ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión, por protestas, Rubén Uría, segundo técnico del Villarreal, y el Sevilla multado por alteración del orden del encuentro de carácter leve después de que se tuviera que detener en un determinado momento el partido ante el Atlético de Madrid por el lanzamiento de cartulinas desde la grada del Gol Norte como protesta contra la directiva.

En cuanto a la Segunda división, han sido suspendidos un partido por acumulación de amonestaciones el neerlandés Jetro Willems (Castellón), José Corpas (Eibar), Alejandro San Cristóbal (Burgos), Daniel Rodríguez, Kevin Villodres (Málaga) y Juan Gutiérrez (Mirandés), y por expulsión directa Óscar Sielva (Huesca).

El greco-canadiense Haralabos Voulgaris, presidente del Castellón, ha sido sancionado con quince días de inhabilitación después de que, como reflejó el colegiado del partido ante el Albacete en el acta, al acabar entró en el terreno para darle la mano y encararse con él "de forma violenta en señal de disconformidad por una decisión arbitral en los siguientes términos: "This is a fucking disgrace! I have never seen something like this before! ("¡Esto es una puta vergüenza! ¡Nunca había visto algo así!)". Según apuntó el mandatario tuvo que "ser separado por el delegado de equipo del CD Castellón". EFE