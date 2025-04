Viswanathan Anand: "No es imposible ver un duelo indio por el mundial de ajedrez"

Fernando Pérez Soto

León, 8 abr (EFE).- El "rápido de Madrás", una de las leyendas del ajedrez mundial, el indio Viswanathan "Vishy" Anand otea en el horizonte, desde su experiencia de ser cinco veces campeón mundial, una pelea entre compatriotas por el trono que actualmente ostenta uno de los jugadores indios emergentes, Dommaraju Guskesh, que arrebató la corona al chino Ding Liren el pasado febrero.

Anand, que volverá el próximo mes de julio fiel a la cita que tiene con el Magistral Ciudad de León, para defender el título logrado en 2024 -décimo en el torneo decano en España- cree "posible" un hipotético enfrentamiento entre Gukesh "D", el campeón mundial más joven a sus 18 años, contra otros talentos confirmados como Rameshbahu Praggnamandha "Prag" y Arjun Erigaisi.

"Está claro que pueden competir con Gukesh, aunque antes tendrán que clasificarse para en el torneo de candidatos, pero no es imposible ver a dos indios disputando una final", asegura en entrevista con la Agencia EFE.

Sobre el triunfo de su compatriota, no se mostró sorprendido "porque Ding llevaba unos últimos años con problemas, pero supo competir de tú a tú, pero quizá pagó que, a partir de la partida 14 buscó demasiado las tablas y este es un error de estrategia psicológica, que aprovechó Gukesh para presionarle y ganar más rápido de lo esperado".

Salvo el vigente campeón, que pese a estar casi confirmado en una edición del Magistral, finalmente no pudo participar por la coincidencia de fechas con otras citas del circuito mundial, sus compatriotas "Prag" y Erigaisi, este el pasado año, cuando fue eliminado en semifinales por el leonés Jaime Santos Latasa, sí conocen el prestigioso torneo leonés.

"Vishy", uno de los precursores de la eclosión del ajedrez indio, no esconce el orgullo de la victoria, ya no tanto individual, sino de su país en la olimpiada de este deporte disputada en Budapest, donde se impuso en el torneo abierto y en féminas "con un dominio y una diferencia brutal, no recordada desde la época de la Unión Soviética".

En él volverá a estar, un año más, el veterano Anand que desde el pasado octubre tan solo se ha colocado delante del tablero en la liga alemana donde compite, ha aprovechado estos últimos meses para viajar en varias ocasiones a su país y también para estar presente en grandes citas del calendario, como el reciente europeo en Rumanía o en el campeonato de Gran Prix femenino en Chipre.

Siempre afronta la visita a tierras leonesas "con mucho placer", aunque en la edición de 2025 no tendrá el reto del pasado año donde buscaba redondear un palmarés inigualable ya alcanzar la decena de triunfos.

"Fue especial, sin duda, pero cuando disputo el Magistral tengo siempre la misma ilusión y este año no será una excepción", reconoce Anand, que no duda en destacar la dureza del cartel aunque esté plagada de juventud con el local, Jaime Santos Latasa, ganandor en 2023 y finalista el pasado año, el vietnamita Lê Quang Liêm o el joven prodigio argentino Faustino Oro.

"Es un torneo siempre muy fuerte con rivales durísimos, y si Jaime y yo ya somos conocidos, él avanzando en su ajedrez, Liêm tiene títulos mundiales en ritmo rápido y el joven prodigio argentino marca registros históricos con cada buen resultado por su precocidad", resume.

De hecho, augura al "Messi" del ajedrez, como algunos ya han bautizado, un futuro más que prometedor "porque todo el mundo está esperanzado en lo que pueda hacer por la rapidez con la que está consiguiendo dar todos los pasos adelante".EFE

