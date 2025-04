Sumar reivindica que son los que empujan al PSOE a la izquierda en el Gobierno y replica a Montero: Lo demás es "relato"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reivindicado que su espacio político es el que empuja al PSOE a la izquierda, tanto en el parlamento como en el Gobierno, y ha replicado a Podemos y la exministra de Igualdad Irene Montero que cuestionar esa realidad es mero "relato".

Así se ha pronunciado después de que Montero, que será la candidata de Podemos a las elecciones generales si así lo ratifica las bases del partido, haya dado hoy portazo a la alianza con Sumar para las elecciones generales y haya instado al socio minoritario del gobierno de coalición a integrarse en el PSOE, dado que ve a esta formación próxima a los socialistas.

Mientras, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha dejado claro que a su formación no se siente interpelada por el debate sobre la unidad de la izquierda estatal y que, cuando haya elecciones, decidirán en sus órganos de coalición la fórmula electoral más conveniente para defender los intereses valencianos en las Cortes Generales.

Por otro lado, el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, que son "frenteamplistas" y se ha mostrado partidario de la reconciliación entre Sumar y Podemos, con el objetivo de conformar una alternativa "fuerte y sólida" a la izquierda del PSOE.

En rueda de prensa en la Cámara Baja y cuestionada por la posición de Irene Montero, la portavoz de Sumar ha rehusado hacer valoraciones sobre las palabras de la eurodiputada, pero ha desgranado que la coalición que representa, conformada por fuerzas progresistas diferentes, está "empujando al Gobierno a la izquierda, tanto en el seno del Consejo de Ministros como en el Congreso.

"Esto es una realidad, una realidad que se palpa en cada una de las 25 normas que ha sacado adelante en esta cámara (...) Más allá de esta cuestión el resto son relatos, pero los hechos son los que les estoy contando", ha defendido.

COMPROMÍS SOLO PIENSA EN ECHAR A MAZÓN

Mientras, Micó ha insistido que Compromís se desentiende del debate de la unidad de la izquierda estatal, dado que son una formación "soberanista" de estricta obediencia a los intereses valencianos y están centrados en el objetivo de conseguir echar al Gobierno autonómico de la "indignidad" que preside Carlos Mazón.

La diputada valenciana ha recordado que Compromís ha concurrido a las generales con diferentes coaliciones y fórmulas, puesto que su misión principal es hacer política que repercuta en la mejora de la vida de los ciudadanos en la comunidad. Así, cuando llegue el momento oportuno y haya convocatoria electoral, los órganos de dirección de Compromís decidirán como concurren y con quién. "No nos interpela el debate de la unidad estatal, somos un partido soerbanista", ha zanjado.

PISARELLO: SOMOS "FRENTEAMPLISTAS"

Mientras, Pisarello se ha mostrado partidario de la confluencia entre las fuerzas que componen Sumar junto a Podemos, dado que hay que consolidar una alternativa al PSOE "lo más valiente", que impida llegar a la Moncloa a las derechas "radicalizadas".

A su juicio, el problema en la izquierda no es Podemos, Bildu, ERC o Más Madrid sino el PSOE, que no hace transformaciones si no se le presoina o "le tiemblan las piernas" con los pdoereoso. De esta forma, para conseguir elevar la presión a los socialistas aboga por un bloque de izquierda "fuerte y sólido".

Fuentes dentro del grupo plurinacional han recalcado que el debate sobre la candidatura y las confluencias en la izquierda no interesa a los ciudadanos, que quieren políticas sobre sus problemas, y que el recurrente debate sobre la unidad tiene que ver con la pugna entre Podemos y Sumar.

En este sentido, ha desgranado que el lanzamiento de Montero como candidata a las elecciones generales no sorprende a nadie y no supone presión para que Sumar elija sus referentes electorales, pues es un error ponerse a debatir listas cuando tienen claro que la prioridad es gobernar y presentar leyes.