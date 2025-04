Natalia Lafourcade, Toquinho, Gale y Delaporte completan el cartel de Pirineos Sur 2025

Huesca, 8 abr (EFE).- Natalia Lafourcade, Toquinho, Gale, Juanjo Bona, Delaporte, Ultraligera, Maika Makovski, Camila Guevara y Laura Sam se han integrado al cartel de artistas de la programación del 32 Festival Internacional de las Culturas 'Pirineos Sur', una cita anual para las músicas del mundo que se celebrará en el escenario flotante del embalse pirenaico de Lanuza del 10 al 27 de julio.

Según informa la organización del festival, la unión de estos nombres a los de otros ya anunciados como Los Tigres del Norte, Michael Kiwanuka, Zaz, Ben Harper & The Innocent Criminals, Julieta Venegas, Residente, Viva Suecia, Ara Malikian, Amaia, La Perra Blanca, Yerai Cortés o Valeria Castro harán de esta cita "una de las más potentes de los últimos años".

Pirineos Sur abrirá el jueves 10 con Los Tigres del Norte, una de las bandas más reconocidas y exitosas de México que regresan a España con su inconfundible mezcla de corridos, cumbia y rancheras, aunque como antesala la banda navarra Puro Relajo, referente en la música mexicana y la música popular de todos los tiempos, presentará su espectáculo “Un brindis por la vida”.

Al día siguiente, el viernes 11 la rockera española La Perra Blanca abrirá una velada en la que la estrella principal será Michael Kivanuka, que presentará su álbum 'Small changes', el que la música se configura como un viaje emocional hacia el amor y la propia identidad.

En la jornada del sábado actuarán de forma consecutiva la popular cantante mexicana Natalia Lafourcade y el guitarrista brasileño Toquinho, acompañado de la cantante Camila Faustino para revivir éxitos de su trayectoria, mientras que el domingo llegarán al escenario el violinista armenio afincado en España Ara Malikian y la intérprete Maika Makovski, que presentará su último trabajo, 'Búnker Rococó'.

El segundo fin de semana comenzará el viernes 18 con las actuaciones del dúo de música techno Delaporte y de Juanjo Bona, finalista de Operación Triunfo 2023 y que acaba de lanzar su primer álbum, “Recardelino”, con el que reinterpreta de una manera muy personal el folclore aragonés.

El sábado 19 actuarán la pamplonesa Amaia, que presentará su disco 'Si Abro Los Ojos No Es Real', y la cantante Valeria Castro con una colección de canciones que apelan a la tradición desde una visión actual y con un nuevo álbum bajo el brazo.

El grupo murciano de música indie Viva Suecia presentará la jornada del domingo sus grandes éxitos con su inconfundible energía, que promete convertir la noche en una de las más esperadas de esta edición, tras la actuación preliminar de Ultraligera, una delas bandas indie con más proyección del momento.

La artista francesa Zaz, mundialmente conocida gracias a su canción “Je veux”, preludiará el jueves 24 el último fin de semana del festival, en una jornada que completará la voz de Camila Guevara, artista cubana nieta de Pablo Milanés.

En la siguiente jornada llegará al auditorio natural de Lanuza Julieta Venegas, una de las grandes voces de la música latina de las últimas dos décadas, con más de doce millones de discos vendidos en todo el mundo y numerosos Grammys, y posteriormente el guitarrista flamenco Yerai Cortés para presentar 'La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés'.

El sábado 26 se reunirán en el escenario Ben Harper & The Innocent Criminals, artista californiano autor de discos tan alabados como 'Welcome to the cruel world' o 'The will to live', y el cantautor madrileño Quique González, uno de los mejores exponentes del rock de autor del momento, con discos que ya son clásicos, como 'Delantera mítica' o 'Ajuste de cuentas'.

El festival concluirá el domingo 27 con las actuaciones del portorriqueño Residente, una de las figuras más influyentes del hip-hop latino contemporáneo y cofundador de Calle 13, de su compatriota Gale, aclamada compositora que ha trabajado con nombres de primer nivel, como Shakira, Juanes o Cardi B, y de Laura Sam, considerada como uno de los principales referentes del 'spoken word' en nuestro país. EFE