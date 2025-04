Mónica García asegura que el nuevo estatuto marco defiende a los médicos del legado del PP

Madrid, 8 abr (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha espetado este martes al PP que la reforma del estatuto marco que está negociando con los sindicatos protege a los médicos y profesionales sanitarios de su "legado, de sus recortes y de su arrogancia" porque fue bajo su Gobierno que se recortaron sus derechos.

Así ha respondido la ministra en el pleno del Senado a la popular María Patricio, que la increpado por estar diseñando un estatuto marco que es "un ataque directo a los profesionales sanitarios" y de culparles del mal funcionamiento de la sanidad.

"¿Sabe quién es la que dijo que los médicos no arriman el hombro, que están boicoteando la sanidad y que no cogían el teléfono en plena pandemia? No fue el Gobierno de España, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Lady Quirón", le ha reprochado la ministra.

Tras expresar su "máximo respeto" por la manifestación de médicos celebrada este fin de semana para protestar contra el borrador de la ley que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, Mónica García ha insistido en que la reforma supondrá una reducción de las horas de guardia y la temporalidad, entre otras cuestiones.

"Les defiende de su legado, de sus recortes y de su arrogancia. Es hora que se pongan ustedes del lado de los profesionales y del lado de la sanidad pública", ha concluido.

Por otra parte, y en respuesta a la senadora del PP, Rosa Romero, que le ha afeado que la ley ELA aún no cuente con un presupuesto, la titular de Sanidad ha garantizado que se está trabajando con las asociaciones de pacientes su desarrollo.

"Sabemos que los pacientes con ELA no pueden esperar y estamos en diálogo constante con las asociaciones de pacientes para resolver el mañana mientras llega el futuro de la ley, del cual por supuesto habrá presupuesto", que será transferido, como todos, a las comunidades, que son las que tendrán que materializar las medidas. EFE