El IBEX 35 pierde fuelle y tras la apertura rebota un mínimo 0,05 %

Madrid, 8 abr (EFECOM).- El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, que abrió con ganancias de más del 1 %, pierde fuelle y rebota un leve 0,05 %, después de la sangría de las tres últimas sesiones, en las que ha perdido casi un 12 %, afectado por la guerra arancelaria y el miedo a una recesión global.

A las 9.15 horas, el IBEX 35 se anota un alza del 0,05 %, hasta los 11.786,9 puntos. Las ganancias acumuladas en el año se elevan al 1,74 %.

Dentro del selectivo, IAG es el valor que más sube, el 4,84 %, seguido de Fluidra, el 3 %, tras anunciar que sus ventas en el primer trimestre del año alcanzaron los 563 millones de euros, un 7 % más.

Santander también avanza el 1,91 %; Inditex, el 0,82 %, y Repsol, el 0,45 %.

Ibedrola cede el 0,38 %, Telefónica el 0,59 % y BBVA, que cotiza exdividendo el 1,39 %. Sin este efecto, sube el 2,36 %.

Aena es el valor que más desciende del IBEX 35, el 2,23 %.

La Bolsa española ha abierto este martes en positivo tras tres sesiones de fuertes pérdidas a nivel global. En la víspera, el IBEX 35 se hundió por segunda jornada consecutiva más del 5 %, hasta situarse en niveles de mediados de enero.

Y ello, en sintonía con el resto de plazas del Viejo Continente, mientras que en Asia, algunas plazas llegaron a caer más del 10 %.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street registró una fuerte volatilidad. Tras abrir con un desplome superior al 4 %, las caídas se fueron reduciendo después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurase que habrá "acuerdos justos" con los países que están negociando los aranceles, pero descartó una pausa en su política de gravámenes.

No obstante, amenazó a China con un arancel adicional del 50 % si Pekín no retiraba antes de mañana sus tasas de represalia a los bienes estadounidenses, a lo que el país ha respondido que no cederán a los chantajes y que lucharán hasta el final en esta guerra comercial.

En este contexto, en Asia, el Hang Seng de Hong Kong cae un leve 0,07 %, mientras que Shanghái suma el 0,53 %.

Por su parte, el Nikkei de Tokio ha subido con fuerza, el 6,03 %, después de que Trump dijera que ya se encuentra en negociaciones sobre sus aranceles.

En Europa, el euro sube a esta hora y se cambia a 1,098 dólares, mientras que las principales plazas han abierto en positivo: Milán destaca con un alza del 1,78 %, mientras París suma el 1,60 % Fráncfort el 1,40 % y Londres el 1,24 %.

El Brent, el crudo de referencia de Europa, también rebota, el 1,06 %, hasta los 64,89 dólares, tras perder más del 14 % en tres sesiones.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,315 %, con la prima de riesgo en 71 puntos básicos. EFE

