Daniela García: "Quiero estar en el Mundial de Tokio y llegar en mi mejor momento"

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- La mediofondista mallorquina Daniela García, tras concluir "plena" la temporada de pista cubierta, está centrada en planificar el aire libre con el objetivo principal puesto en los Mundiales de Tokio de septiembre, a los que espera llegar en su "mejor momento".

Daniela García, de 23 años, entrenada por Antonio Serrano, afronta una temporada ilusionante con parada en Madrid en junio, en el Europeo por países, y final en Tokio, en los Mundiales de aire libre. Su objetivo es estar en la ciudad japonesa y disputar su segundo Mundial absoluto tras el de Budapest 2023, en el que cayó eliminada en las series de 800.

"A corto plazo tengo tres meses de entrenamiento puro por delante en el que quiero mejorar en muchos aspectos de mi entrenamiento. A medio plazo quiero estar en el Mundial de Tokio y no solo participar, sino que quiero estar en mi mejor momento. Y a largo plazo es estar en todos los eventos internacionales grandes que haya cada año, manteniéndome sana y disfrutando del camino obviamente", declaró la atleta de New Balance, en una entrevista ofrecida por su equipo.

La atleta mallorquina, en su tercer Europeo de pista cubierta absoluto disputado en Apeldoorn (Países Bajos) el pasado mes de febrero, cayó eliminada en semifinales de los 800 metros tras un cuarto puesto en su carrera.

"Me siento muy plena. A nivel deportivo ha sido mi mejor puesto en un campeonato internacional absoluto. Quedar entre las ocho mejores europeas son palabras mayores y me motiva a pensar que si sigo trabajando algún día podré luchar por subirme al podio", señaló.

"A nivel personal ha sido uno de mis favoritos porque lo he compartido con amigas muy cercanas y porque el ambiente entre los componentes de la selección ha sido ideal. Un aprendizaje que me llevo es que tengo que estar tranquila para poder tomar decisiones en carrera y que la valentía tiene su recompensa", comentó Daniela García, cuyos resultados refrendan la progresión que está teniendo.

"La preparación empieza muchos meses antes. A nivel planificación de entrenamiento lo dejo todo en las manos de mi entrenador y mi preparador físico. Ellos saben mucho de lo suyo y tengo confianza plena. Luego, yo también trabajo con un psicólogo que me prepara con mucha conciencia para que cuando llegue la época de competiciones pueda estar llena de autoconfianza y control. Y por mi parte lo que pongo es mucho trabajo, constancia y mucha voluntad cada día", señaló.

!La clave es escucharse a uno mismo. Me han inculcado desde pequeña la importancia de esta filosofía y realmente he formado unos hábitos que me guían al bienestar. Está claro que la prioridad número uno es el descanso, todo lo que entrenamos, lo tenemos que descansar. Al igual con la alimentación, es nuestra gasolina y tener una relación sana con ella es la base para rendir", manifestó.

La deportista mallorquina reconoció que, como deportista de élite, "el cansancio físico es el precio más caro a pagar" por el atletismo.

"Soy una persona muy energética pero claramente tenemos un desgaste muy grande en nuestras sesiones, y el resto del día estoy más apagada de lo normal. Y aunque sea contradictorio a lo dicho anteriormente, lo que más me gusta es sentirme viva dándolo todo en los entrenamientos. Me encanta correr por los bosques, al aire libre, aunque llueva o haga viento, estamos en el mejor momento de nuestra vida para correr lo más rápido posible y es guay saber que puedo y me gusta aprovecharlo", concluyó. EFE