Vicente Moreno: "Se me queda mal cuerpo"

Leganés (Madrid), 7 abr (EFE).- Vicente Moreno, entrenador del Osasuna, aseguró que se le queda "mal cuerpo" tras el empate cosechado por su equipo ante el Leganés en Butarque, que llegó fruto de un penalti cometido por su jugador Abel Bretones a falta de tres minutos para el final.

"Se me queda mal cuerpo. Veníamos con la idea de ganar, éramos conscientes de la importancia del partido, y creo que hemos hecho un partido serio y hemos provocado que el resultado fuera favorable. Cuando tienes ocasiones claras y no terminas de cerrar el partido, es un riesgo que puedes correr, te puedes encontrar con esa acción, que me ha parecido penalti y puede pasar", dijo.

Moreno mostró su descontento con el gol anulado a los suyos en la primera parte: "Se han juntado los errores nuestros y una acción de fuera de juego, que no sé si alguien viendo la imagen se atrevería a pitarlo. Es querer ver algo que no se ve, por lo menos en la imagen que he visto yo. Se decepciona uno con todo esto".

"No hemos tenido suerte durante la temporada en este tipo de acciones. En algún momento lo hemos dicho y hoy te vuelves a encontrar con esa situación. Sirve de poco y tampoco ocupamos demasiado tiempo. Por situaciones en las que no hemos rematado del partido, esa acción te hubiera permitido ir con 0-2. Al final se escapan dos puntos y hay mucho en juego. Todos nos jugamos muchísimo aunque a veces parezca que no es así, que unos se juegan más que otros y que no pasa nada. Sí que pasa", comentó.

Preguntado acerca de sí cree que la mala dinámica del equipo provoca que se vayan algunos puntos que no deberían irse, indicó: "Es la sensación que venimos teniendo durante la temporada. Partiría del día contra el Villarreal en casa que nos pitaron un penalti en el 94. Desde ahí hemos encadenado una cantidad de empates. Perdemos poco, pero el salto de calidad te lo dan las victorias. Tenemos la sensación de que cuando no hemos merecido no sacamos nada y cuando lo merecemos, muchas veces errores nuestros y otras que no son nuestros nos penalizan".

"El esfuerzo de los propios jugadores quieres que tenga premio y está costando; hacen muchas cosas para tener premio. Queríamos ganar y ahora a intentar ganarle al Girona el próximo partido. Sabemos de la dificultad de Primera y hay que seguir peleando hasta el final", expresó.

Asimismo analizó la figura del delantero croata Ante Budimir, que hoy no aprovechó las ocasiones claras que tuvo para marcar: "Puede ser extraño porque es un fenómeno. Es un jugador que lo deja todo, que ayuda muchísimo. ¿Hoy no ha acertado? acertará en el siguiente. Me hubiera gustado haber acertado; al primero, a él. Si hubiéramos tenido ese pelín de acierto no hubiéramos llegado al final con esa sensación de apuro". EFE