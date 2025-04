Pello Bilbao: "No sé si tengo una Itzulia en las piernas, pero espero estar en el podio"

Vitoria, 7 abr (EFE).- El español Pello Bilbao (Bahrain Victorious), decimonoveno clasificado en la contrarreloj inicial de la Itzulia, dijo en la meta de Vitoria que "el primer paso ha sido bueno" para su objetivo de alcanzar una plaza en el podio.

Pello Bilbao, quien cedió 27 segundos respecto al portugués Joao Almeida (UAE), uno de los grandes favoritos, dio por bueno haber salvado el día más complicado para sus características de escalador en esta Itizulia.

"No sé si tengo en las piernas una Itzulia, eso son palabras mayores, pero puedo estar en el podio, ya que el recorrido me acompaña y el primer paso ha sido bueno. He salvado el día más complicado para mi e incluso respecto a escaladores como yo he podido distanciarlos un poquito. Ya sabíamos que los del UAE nos iban a meter una buena diferencia, pero queda toda la Itzulia", señaló en meta el vizcaíno.

Pello Bilbao (Gernika, 35 años) aseguró que se encuentra "en un momento inmejorable y con confianza y ganas de tener buenos resultados".

El gernikarra se mostró orgulloso de la quinta etapa de la Itzulia diseñada por él mismo y espera estar en ese momento luchando por la general.

"Es un lujo haber podido diseñar la etapa de Gernika. Quizás no tengo la ocasión de ganar, pero sí espero estar en la lucha por la general y disputarla. Me hace mucha ilusión que una etapa de la Itzulia termine en Gernika", señaló. EFE