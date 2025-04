Las fechas para implantar la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas a debate con sindicatos

Madrid, 7 abr (EFE).- El Ministerio de Educación y los sindicatos se reúnen mañana para avanzar en el calendario de implantación de la nueva Ley que regula las Enseñanzas Artísticas y tanto UGT como CCOO han puesto el foco en el profesorado y piden que la creación de los nuevos cuerpos docentes no se retrase a 2027.

La Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario debate este martes las alegaciones que los sindicatos de la enseñanza pública han hecho al calendario que ha propuesto el Ministerio y que tiene que ser aprobado antes de junio de 2025, tal como mandata la ley LOMLOE.

Además el Ejecutivo deberá aprobar otro decreto para regular la composición y funciones del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas antes del 31 de julio y la parte sindical reclama que tenga más peso y mayor rotación en sus cargos.

Y es que el calendario de implantación de la nueva ley, que afecta a afecta a 140.000 estudiantes de enseñanzas artísticas y a más de 14.000 docentes, establece varias fases para organizar los grados, másteres, la expedición de los títulos, las condiciones para autorizar y crear centros, o para desarrollar el Estatuto Básico del Estudiante de las Enseñanzas Artísticas.

Para los sindicatos el foco está en el reconocimiento laboral y salarial del profesorado, sobre todo como docente investigador, además de la regulación del profesor emérito y de la creación de nuevos cuerpos docentes.

La nueva ley crea cuatro nuevos cuerpos docentes: profesores y catedráticos de Enseñanzas Superiores; profesores y catedráticos de Enseñanzas Profesionales, y los Maestros de Taller.

El Ministerio fija como plazo para finales de 2026 y de 2027 la aprobación de las regulaciones que afectan al profesorado, como la de los nuevos cuerpos que señala para mediados de 2027.

"Dejarlo para 2027 es querer retrasar algo que el profesorado lleva ya muchos años con una actividad que debe ser reconocida. No se puede dilatar más", inciden desde la UGT mientras CCOO coincide en que "los cambios de cuerpo deben ser rápidos, no podemos estar hablando de la integración de catedráticos eternamente".

Los planes de estudios los grados de enseñanzas superiores se irán introduciendo de forma progresiva según las administraciones educativas y los centros y "deberán estar adaptados a la nueva ordenación en un plazo máximo de diez años a partir de la entrada en vigor de dicha normativa".

Un plazo que "chirría mucho" a los sindicatos, al igual que los cinco años para adaptar a la nueva norma los títulos de máster ya existentes o en tramitación que habilitan para ejercer y que deben estar listos en septiembre de 2026.

- A finales de 2026 entrará en funcionamiento el Registro Estatal de enseñanzas superiores.

- A finales de 2027 se establecerá el programa de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva en las Enseñanzas Superiores.

- A finales de 2027 se establecerán las condiciones básicas para la creación o autorización de los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores.

- A finales de 2027 se aprobará el Estatuto Básico del estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores.

- Antes de mayo de 2026 se publicarán los primeros títulos de enseñanzas artísticas profesionales, en los que constará la relación con los estándares de competencia del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

Se trata de la primera ley desde hace 30 años que legisla la enseñanza de Música, Danza, Arte Dramático; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas y como novedad la Escritura Creativa y las Artes Audiovisuales.

Y aunque a efectos académicos los nuevos grados de enseñanza superior equivalen a un grado universitario y las condiciones para las becas serán las mismas, la norma se queda corta para los sindicatos.

Lamentan que no se equipare la autonomía que tienen las universidades con la de los centros de enseñanzas superiores, que no pueden elaborar planes de estudios o actuar directamente sobre las plantillas. También el sistema de inspección seguirá dependiendo del Ministerio de Educación y no del de Universidades.

No obstante la nueva ley reconoce el paro académico, permite compaginar la actividad docente con la contratación laboral artística, y las prácticas cotizarán a la Seguridad Social, como en la FP. EFE