Herrando: "He visto el fuera de juego y aunque hay que confiar, me parece al límite"

Leganés (Madrid), 8 abr (EFE).- Jorge Herrando, futbolista del Osasuna, se refirió al fuera de juego que provocó que le anulasen un gol a Lucas Torró en la primera parte del empate a uno de los suyos contra el Leganés en Butarque y aseguró que le pareció "al límite".

"He visto el fuera de juego y aunque hay que confiar en eso, me parece al límite. Luego hemos tenido muchas ocasiones para matar el partido, no lo hemos hecho y eso nos ha penalizado", manifestó a los micrófonos de Movistar+ a la conclusión de un enfrentamiento en el que anotó el tanto 'rojillo'.

"Estamos muy jodidos, más después de ponernos por delante en el marcador. Creo que hemos hecho un gran partido, con ocasiones para matarlo y llevarnos los tres puntos. Este es un campo complicado y en una acción como el penalti final se nos va el choque", declaró.

Sobre el mal momento de los suyos fuera de casa, apuntó: "Quizás hace falta esa pizca de suerte que no estamos teniendo pero hay que confiar en que si seguimos haciendo partidos así seguro que vamos a empezar a ganar". EFE