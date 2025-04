Francisco Neto: "Necesitamos ser más consistentes para incomodar a España"

Vigo, 7 abr (EFE).- Francisco Neto, seleccionador nacional portugués de fútbol femenino, señaló este lunes que sus jugadoras deberán ser “más consistentes” para poder frenar a España en el partido que ambas selecciones disputarán mañana en Balaídos.

“Siempre somos muy claros con las jugadoras. Tenemos claro que el otro día hubo momentos en los que conseguimos crear problemas a España, pero necesitamos ser más consistentes en nuestras acciones para incomodar al rival. Debemos tener la capacidad y la humildad para entender que la estrategia variará” indicó en rueda de prensa.

El técnico luso no quiso dar pistas sobre cómo plantearán el partido de Vigo después del triunfo español en el distrito de Oporto: “Habrá momentos en los que podemos presionar alto, otros en los que no. Hay momentos en los que estamos mejor con el balón y otros en los que no. Necesitamos poder molestar más a menudo a España en acciones importantes y no permitirle tener tanto protagonismo”.

No obstante, Neto admite que eso no se consigue “con tres días de trabajo”, por eso apeló a la unión del grupo para sobreponerse a las importantes bajas de Kika Nazareth, Jéssica Silva, Diana Silva y Lúcia Alves.

“Necesitamos más tiempo para recuperarnos. Sabemos dónde queremos estar, dónde estamos y cuál es nuestro potencial. Pero este crecimiento necesita su tiempo. No es al ritmo que a los jugadores les gustaría, pero sabemos hacia dónde queremos llegar. Partido a partido vamos creciendo”, concluyó. EFE

