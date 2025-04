Aitor Esteban ve a Sanchez "firme" en el Gobierno y cree que debería intentar aprobar los Presupuestos

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que ve "firme" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado que debería intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado y que "cada uno muestre hasta dónde está dispuesto a mojarse".

En una entrevista concedida a Europa Press, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que, en todo caso, y aunque no haya presupuestos, el Gobierno de Sánchez, "va para largo", por lo que ha apostado por "seguir dando pasos y trabajando".

El dirigente del PNV ha indicado que "está claro" que a PP y a Vox les gustaría que hubiese elecciones generales "cuanto antes", y que, "por lo que se ha visto, también Podemos, por su disputa con Sumar y porque quieren arrinconar el proyecto de Sumar y de Yolanda Díaz".

"Cada semana Podemos pone las mayores dificultades al Gobierno para sacar las cosas adelante. No creo que estén preocupados porque viene el PP con Vox, o porque Vox asuma o no espacios de poder. Ya veremos qué es lo que va a pasar, pero no creo que echar a este Gobierno sea tan fácil", ha dicho.

En todo caso, el dirigente jeltzale ha considerado que Sánchez debería tratar de aprobar los presupuestos de este año, "aunque, cuando ves que Podemos presenta candidata a unas elecciones aún sin anunciar, no parece que estemos en el mejor momento para sacar unos presupuestos".

"Pero yo lo intentaría. Los presentaría y que cada uno muestre hasta dónde está dispuesto a mojarse. Nosotros teníamos bastante avanzada la negociación, con medio camino hecho, y partiríamos de ahí y continuaríamos con toda la voluntad para llegar a un acuerdo", ha asegurado.