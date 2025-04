Óscar López sitúa Madrid como pieza "clave" y advierte: "Cuando se votan motosierras se recogen aranceles y crisis"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha situado a la ciudad de Madrid como pieza "clave" y ha advertido que "no es lo mismo votar a unos que votar a otros".

"Cuando se siembran motosierras, se recogen tempestades. Cuando se siembran motosierras, se recogen aranceles y crisis. A ver si, por favor, la mayoría social, los trabajadores y trabajadoras, toman conciencia de lo importante de votar", ha planteado en el cierre del II Asamblea de la Agrupación del PSOE de Madrid ciudad con su nueva secretaria general, Reyes Maroto.

López ha arrancado su intervención dirigiéndose a esos "escépticos" que no creen en el impulso del PSOE de cara a 2027 y les ha invitado al "tren que sale hoy a Cibeles y a la Puerta del Sol" y que con su marcha conseguirá alinear en un "tres en raya" al Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España.

Para impulsar esta misión ha destacado a los predecesores socialistas que hay llevado el listón en esta "carrera de relevos", destacando especialmente a la secretaria general del PSOE de la capital saliente, Mercedes González, actual directora de la Guardia Civil. "Cuando lleguemos a Cibeles y a Sol, habrás sido parte de ello", ha reivindicado López.

El líder de los socialistas madrileños ha remarcado el carácter "clave" de la capital para "España" y la Comunidad de Madrid porque es la ciudad "más grande de España" y una de las de Europa y porque, además, es porque "gran parte de la derecha económica y política" reside en ella y es desde ella "donde emite"".

MADRID, "CORAZÓN DE LA DERECHA RETRÓGRADA"

"Este es el corazón de esa derecha retrógrada que todos conocemos. Está aquí, es fundamental. Y la mayoría de los madrileños no comparte eso", ha lanzado Óscar López, arengando a continuación a los socialistas a que salgan a las calles y las plazas para abonar el regreso de los socialistas a las instituciones madrileños tras décadas de sequía.

Cree que el primer paso está dado y ha loado la imagen de "unidad" en esta nueva etapa de los socialistas madrileños, tanto en la Comunidad como en la capital, para darle la vuelta a la situación en un territorio en el que "la derecha lleva años invirtiendo en la antipolítica". Su objetivo es que "las clases medias y trabajadoras se alejen de la política" y que no vayan a votar, ya que consiguen que "entiendan que no merece la pena".

"Y al final, ¿todo eso para qué? Porque ellos saben que si ellos explicaran abiertamente para qué gobiernan, obviamente no ganarían elecciones. Si ellos dijeran abiertamente, no, mire, yo quiero recortar en todo lo que tiene que ver con la universidad pública, para que el ascensor no suba más, se quede parado arriba y quien pueda se pague un título de cualquier manera. Claro, eso no es mayoritario", ha insistido el líder de los socialistas madrileños.

Frente a ello ha situado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al Consejo de Ministros del que él mismo forma parte, que ha "demostrado" que el país "crece más que los demás, bate récords de empleo, sube las pensiones mientras rellena la hucha, crea el ingreso mínimo vital, sube el salario mínimo interprofesional", con el efecto de "destrozar la ideología neoliberal".

"DEVOLVER LA OLA" DE LA DERECHA AL MAR EN 2027

Es por ello, que ha llamado a los socialistas a movilizarse, a trabajar de cara a las elecciones autonómicas y generales de 2027 con el objetivo de "devolver la ola al mar" que inundó España en los comicios de mayo de 2023 haciendo caer "Alcaldías y CCAA con una excelente gestión" encabezadas por el PSOE.

Por último, ha insistido en que el PP pida perdón al PSOE y a la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, por las acusaciones en el caso que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de un email de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo descartaba hace una semana que Sánchez Acera participara en la presunta filtración.

"Hoy me vais a permitir que diga que todavía estoy esperando a que el Partido Popular le pida perdón a Pilar Sánchez Acera. Porque esto funciona así: Defraudan ellos y declaras tú porque se las contó a un periodista. Así funcionan, esto es lo que hay enfrente. A ver si tomamos conciencia", ha alertado Óscar López.