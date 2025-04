Iván Sánchez: "Creo que es lo más normal estar así, tener estos cabreos"

Madrid, 6 abr (EFE).- Iván Sánchez, futbolista del Valladolid, afirmó este domingo que no sabe "nada de la pelea" que tuvieron en el banquillo sus compañeros Juanmi Latasa y Luis Pérez durante el partido que disputó su equipo contra el Getafe y dijo que "al final es normal tener estos cabreos".

Durante la segunda parte del encuentro que disputaron ambos equipos, Luis Pérez intentó golpear a Latasa después de intercambiar unas palabras. Preguntado por ello tras el choque, Iván Sánchez reconoció en declaraciones a DAZN no saber nada de la discusión.

"No sé nada de la pelea. No he visto nada. Al final, creo que como todo el mundo, todo el mundo está frustrado con la situación en la que estamos. Al final es normal, creo que es lo más normal estar así, tener estos cabreos. Cuando tienes este tipo de situaciones es lo más normal. Pero de la pelea no sé nada porque no he visto nada", dijo.

Además, reconoció que el Valladolid no compitió bien ante el Getafe: "Es verdad que hoy no hemos estado a la altura. Hemos hecho un partido malísimo y es verdad que en la situación que estamos siempre nos pasa algo. La situación es muy complicada. No hemos estado a la altura y partidos como hoy no se los merecen los aficionados que vienen cada semana", comentó.

"Cuando estás en esta situación todo influye para mal. Hoy nos encajan gol en la primera jugada del partido en un saque de banda. No competimos bien y nos hacen goles evitables. Cuando estás en esa dinámica se hace todo difícil. Partidos como hoy no están a la altura de este club y tenemos que trabajar para dar la imagen de la semana pasada", concluyó. EFE