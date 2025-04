Franco, presidente de la Ejecutiva de Maroto, ha instado a creer en el PSOE con "una única meta, ganar otra vez en 2027"

El ya presidente de la comisión ejecutiva del PSOE Madrid Ciudad, José Manuel Franco, ha instado a creer en ellos mismos con "una única meta, ganar otra vez en 2027".

La secretaria de la agrupación, Reyes Maroto, ha elegido a Franco para conformar el núcleo duro de la comisión ejecutiva. Desde el auditorio de la sede de UGT, el socialista ha arrancado sus palabras tirando de humor, asegurando que iba a ser "franco por partida dobles", una franqueza que le ha llevado a confesar que él no creía en esto de la agrupación de Madrid ciudad.

"No acababa de verlo, sinceramente. Pero gracias al magnífico trabajo que ha hecho la Ejecutiva (saliente), con Mercedes González al frente, he empezado a creérmelo. Y ahora, cuando Reyes (Maroto) ha cometido el gravísimo error de pedirme que esté acompañando, pues no podía decir que no", ha explicado.

Dio el 'sí' a Maroto por el "cariño y el agradecimiento" que tiene al partido, que le ha permitido hacer en la vida lo que más le gusta, "trabajar por mejorar la sociedad". No ha obviado que se trata de un trabajo colectivo, con la militancia como protagonista.

"CREER EN NOSOTROS MISMOS"

"Lo fundamental en este proceso es creer en nosotros mismos. Somos un gran partido y cuando creemos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, ganamos todo. No está tan lejos una victoria que casi podría ser histórica. Ese mantra de que hace 30 años que no ganamos es mentira porque en 2019 ganamos todas las elecciones que se celebraron en Madrid, en 2019 ganamos absolutamente todo", ha aseverado.

Eso se consiguió de la mano de "un magnífico Gobierno recién estrenado, con un magnífico presidente que está demostrando ser un auténtico líder europeo y mundial porque los grandes hombres de Estado lo demuestran cuando vienen las dificultades". "Y a este Gobierno le tocó gestionar la pandemia, la crisis más grande en el último siglo, y lo hizo con nota", ha aplaudido.

Tampoco se ha olvidado de temporales sin precedentes, donde el Gobierno ha estado "solo" en la gestión, "sin ninguna ayuda del principal partido de la oposición". Lo mismo está ocurriendo con la escalada de aranceles y con Gaza, punto en el que ha pedido a los socialistas que no se olviden del "genocidio" palestino. "Y quien está liderando la respuesta es el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez", ha indicado.

"UN PARTIDO UNIDO"

Los resultados de 2019 también fueron posibles por tener "un partido unido, un partido que trabajaba de forma unida, con una enorme ilusión por dar la vuelta a las cosas". "Esos valores, esos elementos que jugaron una parte muy importante para que tuviésemos el éxito, los seguimos manteniendo. Seguimos teniendo un magnífico gobierno, seguimos teniendo un gran proyecto y ahora tenemos también una gran líder, Reyes Maroto", ha enumerado.

Entre todos ha instado a "conseguir la única meta, ganar las elecciones otra vez en 2027". "Esta vez vamos a ganar para gobernar porque esta vez vamos a obtener también un magnífico resultado en Madrid", ha defendido.

"Por fuertes que sean las dificultades, por fuerte que sea el temporal, siempre habrá un socialista para ayudar a la gente que más lo necesita. Siempre estaremos los socialistas en las instituciones para ayudar a aquellas personas que necesitan de estas", ha aseverado Franco.