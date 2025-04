El equipo de Almeida se muestra "escéptico" ante la "elección sorprendente" de Maroto como líder del PSOE en la ciudad

El concejal delegado de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid, Alvaro González, ha afirmado en nombre del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se encuentra "escéptico" ante la "elección sorprendente" de Reyes Maroto como secretaria general de PSOE Madrid en la ciudad.

"Estamos en cierto modo escépticos ante este Congreso porque Maroto mintió a todos los madrileños cuando dijo que no conocía (al presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor) de Aldama pero luego se le mostró que le conocía", ha trasladado en un comunicado.

A lo que ha sumado que la socialista "no quiso comparecer en el Senado por el caso Koldo, no quiso dar las explicaciones oportunas" pero "ahora mismo tiene una oportunidad estupenda para darlas". "Qué no debe saber la señora Maroto para que el Pedro Sánchez la confirme como secretaria general", ha deslizado.