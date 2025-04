Relevo en la portería del Racing de Ferrol para Elche por la baja de Yoel

Ferrol, 5 abr (EFE).- Una rotura fibrilar en el oblicuo apartará a Yoel Rodríguez de la convocatoria del Racing de Ferrol, por lo que el técnico, Alejandro Menéndez, tendrá que cambiar a su portero titular en el partido con el Elche este lunes en el estadio Martínez Valero.

Así lo ha confirmado el entrenador verde en la rueda de prensa previa al duelo liguero, una cita que también afrontará con las bajas por problemas físicos de Erick Cabaco, Luis Perea y Rober Correa.

Ante la situación del equipo, en zona de descenso, el técnico ha admitido que la "realidad" la conocen todos y tienen que "convivir con ella" porque están en "una situación" en la que "peor, imposible".

No obstante, ha apostado por "mirar hacia adelante" e intentar ganar el mayor número "posible" de encuentros.

Menéndez ha sostenido que se podrá vencer después de entrenar "muy bien a nivel de esfuerzos, trabajo y atención" y ha reclamado un "nivel de acierto máximo para sacar algo" ante el Elche, actual líder de la categoría de plata.

El preparador asturiano ha insistido al indicar que lo "negativo no ayuda y genera pesimismo" y que pensar "más allá" del próximo partido "no lleva a nada", además de valorar que, desde su llegada, "el equipo ha ido mejorando, pero las cosas no han salido adelante".

"Me veo arropado por el club y los jugadores", ha sostenido el entrenador, que ha exhortado a completar "una recta final lo mejor posible" y obtener un resultado positivo frente a los ilicitanos, de los que ha dicho que tienen "muchas herramientas, variantes y fluidez en los últimos metros". EFE

