Pedro Martínez: Estamos tristes y negativos, esta dinámica es autodestructiva

Valencia, 5 abr (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este sábado tras la derrota de su equipo ante el UCAM Murcia en casa que la falta de acierto de los suyos está vinculada al desánimo que ha dejado en la plantilla la eliminación de la Eurocopa el miércoles.

"Hemos tenido poco acierto y la explicación tiene que ver con el estado anímico, con cómo estamos, que es negativos y tristes", admitió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"La dinámica actual es bastante autodestructiva y tenemos que cambiar. No es pensar en el siguiente partido sino en responsabilizarse y ayudarnos unos a otros. Es un proceso. No he echado nada de menos pero estaría bien que todos nos preguntaremos qué podemos hacer para ayudar y no hablo de puntos porque eso a veces no depende de ti", recordó.

"Me gustaría decir que hemos pasado pagina y que estábamos centrados solo en el partido pero no ha sido así. Ha habido un animo negativo por parte del equipo y no hemos estado limpios mentalmente, nos ha afectado mucho todo", explicó el técnico en referencia a los pocos triples que anotaron en la primer a parte con una buena selección de tiro.

No obstante, el entrenador pidió no quitar mérito al rival. "Han jugado mejor tácticamente, de energía y de acierto. Han jugador mejor", reconoció. EFE