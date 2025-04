María Pérez, Jordan Díaz y Álvaro Martín, mejores atletas de 2024

Madrid, 5 abr (EFE).- La marchadora María Pérez, en categoría femenina, y el también marchador Álvaro Martín y el triplista Jordan Díaz, en la masculina, recibieron este sábado en la Gala de la Real Federación Española de Atletismo el premio a los mejores atletas del año 2024.

María Pérez, de 28 años, se colgó en 2024 dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París en los 20 km marcha y en el relevo mixto de maratón junto a Álvaro Martín.

"No me veo referente. Sigo entrenando, teniendo objetivos, y eso es lo que me motiva. Los premios no se tienen que dar por resultados sino por lo que ha supuesto la carrera de un deportista y por eso este premio se lo tendría que llevar Laura García Caro. Después de lo que sufrió con el covid fue finalista en París. Con ella empecé en el atletismo y ojalá sigamos consiguiendo éxitos juntas", dijo María Pérez, que se impuso en la votación de finalistas a la triplista Ana Peleteiro y a la mediofondista Marta García.

En la categoría masculina hubo sorpresa porque se dio un doble premio al mejor deportista. Los galardonados fueron Jordan Díaz, campeón olímpico de triple salto en París, y Álvaro Martín, campeón olímpico del relevo mixto de marcha en París con María Pérez y medallista de bronce en los 20 km marcha.

"Estos premios se dan a los atletas de forma individual pero detrás llevan un equipo. Fue un año bastante complicado aparte de los éxitos. Fue duro por las lesiones, por las incertidumbres, las subidas y bajadas, pero se luchó y se pudo lograr lo que se quería. Ahora quiero curarme la rodilla. Quiero curarme para ver si llego bien al Mundial de Tokio. Hay mucha guerra, por lo menos en la parte europea", destacó Jordan, al recoger su premio.

Álvaro Martín, que anunció su retirada tras volver de París en septiembre de 2024, aseguró que de esos Juegos "vienen muchas imágenes a la memoria".

"Aunque la gente pensaba que íbamos a ganar no fue fácil. Hubo problemas, mucha incertidumbre, y al final María Pérez y yo ganamos pero no solo nosotros, sino también nuestros entrenadores, los compañeros, las familias. Son muchas cosas que te vienen a la mente, sobre todo cuando uno sabia que se iba a retirar. Fue el culmen de ese ciclo olímpico, de esos tres cuartos puestos de Tokio, que fueron muy duros. Volver a casa habiendo hecho feliz a tanta gente fue un éxito colectivo", comentó el deportista extremeño.

Durante la gala también se mandó un cariñoso recuerdo a Carmen Valero y Mariano Haro, fallecidos en 2024, y para finalizar Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, quiso tener un reconocimiento con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, por el "enorme legado que está dejando" en el deporte nacional.

El listado de premiados es el siguiente:

Mejores atletas: María Pérez y

Mejores atletas sub23: María Forero y Paul McGrath

Mejores atletas sub20: Marta Mitjans y David Zurita

Mejores atletas 'generación atletismo': Aitana Alonso y Bakr El Asri

Mejores atletas master: Rosa Escribano y Ricardo Menéndez

Premio Iberdrola Be Athletics Women: Encarnación Vallejo (directora del Unicaja Atletismo)

Mejor entrenador: Iván Pedroso

Mejor entrenador 'generación atletismo': Elena Caballero

Mejor jueza: Beatriz Rivas

Mejor juez novel: Víctor Martínez

Mejor organizador de milla: Milla Internacional de Bilbao

Mejores clubes: Facsa Playas de Castellón (masculino y femenino)

Mejor federación autonómica: Cataluña

Mejor organizador de trail: Penyagolosa Trail

Mejor organizador de marcha atlética: GP Internacional Cantones de A Coruña - Trofeo “Sergio Vázquez”

Mejor organizador de cross: Cross Internacional de Itálica

Mejor organizador de 10k ruta: 10k Valencia Ibercaja

Mejor organizador de medio maratón: Medio Maratón Valencia

Mejor organizador de maratón: Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich

Mejor organizador de mitin pista cubierta: World Indoor Tour Madrid

Mejor organizador de mitin al aire libre: Silver Madrid. EFE