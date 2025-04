Levante y Racing se juegan la zona noble en un Ciutat a reventar

Valencia/Santander, 5 abr (EFE).- El Levante y el Racing de Santander, segundo y tercer clasificado respectivamente, se enfrentan este domingo en un Ciutat de València que se espera que esté a reventar con el objetivo de mantenerse en la zona noble de LaLiga Hypermotion y acechar el liderato a la espera del tropiezo del Elche, primero de la categoría.

Es el Racing el mejor visitante de la categoría, mientras que el Levante lleva tres victorias consecutivas en su estadio. El Ciutat, además, podría registrar una de las mejores entradas de la temporada, pues se espera una afluencia superior a los 17.000 espectadores. Habrá, al menos, medio millar de seguidores del Racing en València.

El entrenador del Levante, Julián Calero, tiene la baja por lesión de Algobia y tampoco puede contar con el sancionado Ignasi Miquel, por acumulación de amarillas.

Sí estará en el campo y en el once el georgiano Kochorashvili, cuyo traspaso al Sporting de Portugal fue anunciado esta semana, pero que se marchará al acabar la presente temporada.

Para cubrir la baja de Ignasi Miquel Calero podría colocar a Manu Sánchez o Xavi Grande en el costado derecho o en el caso de que quiera mantener a Dela como lateral, introducir en el once inicial a Cabello, pese a que no juega desde el pasado 3 de febrero.

No se esperan cambios en la medular, con el propio Kocho, Rey, Pablo Martínez y Carlos Álvarez, mientras que lo más probable es que Iván Romero y Brugué repitan en la punta del ataque del Levante.

Lejos queda el fulgurante inicio de temporada del Racing de Santander, especialmente a domicilio, en el que cosechó siete victorias consecutivas fuera de El Sardinero, pero en el tramo final y decisivo de esta campaña el conjunto cántabro espera acompañar su fortaleza en casa siendo otra vez aquel equipo que "metía miedo a cualquiera" como visitante.

Así lo ha manifestado el técnico verdiblanco, José Alberto López, que considera el encuentro ante el Levante como un partido "de cuatro puntos" ya que, de ganar, adelantaría a un rival directo por el ascenso, aunque para el Racing el empate tampoco sería un mal resultado tras la victoria de la primera vuelta 1-0 en El Sardinero.

El entrenador del Racing tiene a su disposición a prácticamente toda la plantilla, a excepción de Montero e Íñigo Sainz-Maza, y la única duda es la participación o no de Pablo Rodríguez, que podría ser baja por su futura paternidad. El resto del once se presume muy similar al que venció al Zaragoza (2-0) la pasada jornada, pero no es descartable que pueda reforzar la defensa con la entrada de Mantilla en lugar de Michelin en el lateral derecho.

Una vez más el conjunto cántabro no estará solo y se espera la presencia de unos 600 aficionados racinguistas en el Ciutat de Valencia para apoyar al equipo en otro enfrentamiento entre rivales directos en la lucha por conseguir una plaza directa de ascenso.

- Alineaciones probables:

Levante: Andrés, Manu o Cabello, Dela, Unai, Pampín, Pablo, Rey, Kocho, Carlos, Iván y Brugué.

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario; Andrés Martín, Maguette, Aldasoro, Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente; y Arana.

Árbitro: Galech Apezteguía (Comité Navarro)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 16:15. EFE

