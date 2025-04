Lakovic: "Bilbao ha jugado con más intensidad y acierto, han merecido ganar"

Bilbao, 5 abr (EFE).- Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, felicitó al Surne Bilbao Basket por su victoria en Miribilla (96-78) en un partido en el que consideró que el equipo local jugó "con más intensidad, esfuerzo y acierto" y mereció la victoria.

"Hemos empezado bien, pero no aprovechamos en ataque ese buen comienzo. Metimos bastantes puntos, pero pensábamos que no teníamos que defender y fue un poco de trampa. En el segundo cuarto Bilbao tuvo más intensidad, nosotros no encontramos acierto y ahí tomaron las riendas del partido", explicó el técnico esloveno.

Lakovic aseguró que después de lograr el pasado miércoles la clasificación para la final de la Eurocopa han tratado de "focalizar este partido" porque el extécnico del Bilbao basket sabía que "jugar en Miribilla es muy difícil". "No sé si los jugadores han pensado en la final, espero que no. Simplemente Bilbao fue mejor", reconoció. EFE

