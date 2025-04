Jagoba Arrasate: "Hemos visto a un muy mal Mallorca"

Palma, 5 abr (EFE).- El entrenador Jagoba Arrasate fue crítico con su equipo tras la derrota ante el Celta (1-2) y afirmó que en la segunda mitad vio "a un muy mal Mallorca".

"Hemos visto a un muy mal Mallorca en un gran tramo del segundo tiempo, era difícil sostener al Celta y hemos tenido el 2-0, pero se nos han lesionado tres jugadores. Sin seis importantes somos peores, el gol del empate nos ha hecho mucho daño y, sobre todo, el 1-2, ahí hemos estado más lejos que nunca", admitió.

"Creo que son varias circunstancias: lesiones, el gol y luego que no hemos podido sujetar bien al Celta. Han soltado su juego tras no hacerlo en la primera parte y nos han hecho largo el campo, no hemos apretado y no hemos tenido profundidad, tengo que poner el foco ahí", explicó.

"El partido iba como esperábamos hasta su empate, nos estaba costando generar. Tuvimos el 2-0, vienen los cambios y en juego han sido superiores. Ahora como entrenador no me aguanto porque ni defendemos ni atacamos, no es el Mallorca que quiero ver y entiendo que la afición se enfade", destacó.

Sobre las quejas de varios jugadores en público por sus pocos minutos, dijo que "esas cosas se tratan de forma interna". "Es una opinión, puedes pedir pero toca demostrar, puedo estar equivocado pero si te cuesta demostrar pierdes un poco la razón", añadió.

"Si hacemos el 2-0 todo cambia. Ellos se tienen que exponer, pero por eso el fútbol es tan bonito, tiene mucha variabilidad y son cosas que pasan. Parece mentira que con 40 puntos estemos todos tan jodidos, pero es la realidad", expresó sobre si la rueda de prensa habría sido diferente si Larin hubiese aprovechado la ocasión de gol que tuvo. EFE

