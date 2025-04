Elia Canales: "Me veo capacitada para plantar batalla a cualquier rival"

Fernando Pérez Soto

León, 5 abr (EFE).- La arquera tarraconense de 23 años, Elia Canales, una de las referencias del tiro con arco español y que, junto con el burgalés Pablo Acha, logró un diploma olímpico, tras estar cerca de lograr una medalla en París 2024, inicia en la Copa del Mundo de Florida (Estados Unidos) el camino hacia la cita de Los Ángeles 2028 con la ambición de no verse inferior a nadie.

"Me veo capacitada para plantar batalla a cualquier rival, pero las competiciones en tiro con arco son muy variables y, por mínimos detalles, puedes pasar del éxito a la decepción, pero me considero que estoy en la elite mundial después de estar entre las diez mejores los últimos años", señala en entrevista con la Agencia EFE.

Canales, que como la mayoría de integrantes del equipo español llegó a este deporte casi por casualidad, destaca por su fortaleza física frente a sus competidoras, aunque también por la capacidad mental que dice haberle inculcado su entrenador, Elías Cuesta, principal artífice de su crecimiento y que ahora dirige al combinado de Estados Unidos.

"Le debo mucho, me ayudó a crecer y a madurar como deportista, pero también como persona y lo principal que me quedaría de su etapa como entrenador son los valores que me inculcó, que me han hecho ser lo que soy, ayudándome a madurar en lo personal hablándome a mí misma y sabiendo entender mi cabeza", resume.

De hecho, una de las grandes virtudes que se le atribuyen al extécnico español es su casi obsesión por el trabajo mental como crecimiento en el ámbito deportivo y que, en un deporte como el tiro con arco, supone una parte fundamental para marcar la diferencia.

La doble medallista europea en arco recurvo, que ha acabado de afinar su puesta a punto para el inicio de las pruebas de la Copa del Mundo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, recuerda como "un aprendizaje" su reciente participación olímpica en la capital francesa.

"No cambiaría nada de lo que pasó aunque nos quedáramos muy cerca de las medallas porque dimos el cien por cien y por eso no te puedes ir nunca insatisfecha de una gran competición", comenta, aunque ya tenga en el punto de mira la siguiente cita en tierras estadounidenses.

En el arranque de las pruebas de la Copa del Mundo, que será precisamente en el lugar de su gran objetivo dentro de tres años, confía en dar "la mejor versión", a pesar de que en las competiciones selectivas fuera superada por la madrileña Irati Unamunzaga, que también estará en Florida.

"Las competiciones en sala siempre son diferentes que al aire libre, pero de la competencia siempre sale lo mejor y se trata de ir progresivamente en la temporada", comenta la tiradora catalana que se fija en la competición que se disputará en Madrid en el mes de julio donde se cierran las Copas del Mundo.

Por el momento, al margen de las competiciones individuales, también centra su atención en ese dúo que ya ha formado con el burgalés Pablo Acha donde la sintonía marca los buenos resultados obtenidos "porque del conocimiento mutuo, viene la mejora", sentencia.EFE

fps/mr/og