El Valencia bautiza una pista de L'Alqueria con el nombre del "referente" Víctor Claver

Valencia, 5 abr (EFE).- El Valencia Basket bautizó este sábado una pista de L'Alqueria del Basket, su instalación de cantera, con el nombre de su exjugador Víctor Claver, al que definió como "un referente" tanto por su trayectoria y logros como por sus valores.

"He intentado dar ejemplo dentro y fuera de la pista. Es un orgullo ver mi nombre en la pista numero 4 junto a las de Víctor Luengo, Nacho Rodilla y mi amigo Rafa Martínez", señaló Claver, que estuvo acompañado de familiares, amigos y algunos de los entrenadores con los que se formó antes de empezar una carrera que lo llevó a los Portland Trail Blazers de la NBA, Barcelona, Khimki, Lokomotiv Kuban o Valencia Basket.

"He cumplido sueños que ni imaginé y ojalá que los niños y niñas y los jóvenes que vean aquí mi nombre me vean como un espejo e intenten ser lo mejor que cada uno de ellos pueda llegar a ser, que es lo que hice yo", señaló el que también fuera jugador de la selección española, con la que ganó el Mundial de China en 2019.

Claver aconsejó a quienes empiezan ahora a jugar que disfruten y a quienes lo hagan en el Valencia Basket que valoren lo que supone una instalación como L'Alqueria.

Claver agradeció al Valencia haberle permitido formarse "en casa" y recordó cómo incluso puso recursos para que pudiera hacerlo en Maristas, su colegio. "Ojala que muchos niños puedan estar aquí, tener todo esto es crear cultura del baloncesto, ojalá sirva para hacer mejores personas", destacó.

Tras haber pasado ya unos meses de su retirada, Claver dijo que está "en una transición" hacia otra vida. "Estoy saliendo de esa burbuja en la que vivimos de jugadores, intentado plantar nuevas semillas para tener nuevos sueños y poder cumplirlos dentro de unos años. Aún no sé cuáles son pero quiero seguir cerca del baloncesto y del deporte", concluyó.

"Es un acto muy especial para nosotros. No hay duda de que Víctor se lo merece pero él no es solo patrimonio del Valencia Basket. Estamos muy orgullosos de él pero no somos los únicos. Es un orgullo compartido, de mucha gente", explicó Enric Carbonell, director general del club valenciano. EFE

