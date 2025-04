El PSOE justifica que Sánchez lleve un año sin ir al Senado con su "compleja" agenda y la "atmósfera" de insultos del PP

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha enmarcado las ausencias que acumula el presidente del Gobierno en las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde lleva más de un año sin acudir, en la "compleja" agenda que tiene el jefe del Ejecutivo y en la "atmósfera" de "insultos permanentes" por parte del PP a los miembros del Gobierno.

En concreto, durante una entrevista con Europa Press, Espadas ha defendido que "no ha habido ninguna semana ni ningún pleno en donde el Gobierno no haya dado cuentas del control que le lleva a cabo el Senado" porque "no está previsto ni prefijado" que sea un miembro concreto del Ejecutivo el que de respuesta a las preguntas de control.

Asimismo, cree que Sánchez no ha podido "encajar" el Senado en su agenda porque en el último año se han celebrado varias convocatorias electorales tanto autonómicas como europeas y además ha tenido una agenda internacional "cada vez más compleja".

EN EL SENADO HAN "PERDIDO LOS PAPELES"

Espadas ha dicho que el jefe del Ejecutivo acudirá a la Cámara Alta cuando su "agenda se lo permita", pero cree que para ello también habría que pedir al PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, que tenga más "respeto institucional".

Ya que, a su juicio, el PP se ha dedicado a utilizar las sesiones de control en el Senado para "insultar de manera recurrente y desproporcionada" como, según ha dicho, "no se había dado en ninguna otra legislatura".

Por ello, cree que el problema "no es el presidente", sino "la atmósfera" política que impera en la Cámara territorial, llegando incluso a hacer "apelaciones directas a familiares de miembros del Gobierno". "El Partido Popular ha perdido los papeles en el Senado en esta legislatura y no está en condiciones de pedirle, cuando falta el respeto permanentemente al Ejecutivo, que el Ejecutivo haga lo que quiera el PP que haga", ha resumido.

Una actitud, que en palabras del portavoz socialista, es "absolutamente intolerable" y cree que está potenciada porque cuentan con la "impunidad" de hacerlo desde una tribuna parlamentaria.

CITADO EN LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Al hilo de esta cuestión, durante la entrevista con Europa Press, Espadas también ha sido preguntado por las citaciones a Pedro Sánchez que pretende llevar a cabo el PP tanto en la comisión que investiga el denominado como 'caso Koldo' y en la que investiga la dana que asoló Valencia.

Según ha dicho, desconoce cuándo se producirán esas comparecencias porque quien marca "la regla del juego" es el PP y "todo aquel que no quieran los 'populares' que venga a decir algo que no le viene bien al Partido Popular no va a comparecer en ninguna comisión de investigación porque lo vetan" porque el Senado "forma parte de su estrategia político-partidaria para intentar desestabilizar al Gobierno, dar la sensación de que todo es un problema", ha resumido.