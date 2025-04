Borja Jiménez: "No tengo miedo a quién me tenga que evaluar, el trabajo está ahí"

Leganés (Madrid), 5 abr (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que de cara a su futuro, y teniendo en cuenta que las decisiones las tomará un director deportivo llegado a mitad de temporada, no tiene miedo a quien le tenga que evaluar porque entiende que su trabajo está ahí.

"Lo primero es el presente. Va a depender mucho de lo que ocurra. Si el club quiere puede llamarnos, si considera que tenemos que continuar lo hubiera hecho o lo hará. No tengo miedo a quién me tenga que evaluar, el trabajo está ahí, me consta que en el club están contentos en mi caso con lo que estamos haciendo y ahora el presente es lo importante", dijo.

"Sí que estaría dispuesto a seguir en el club en Segunda. Lo que no tengo es contrato, en Primera o en Segunda. Quedo libre, estamos en periodo de negociación para continuar aquí o ir a cualquier sitio. Me siento muy agradecido por la oportunidad, por el trabajo que hacemos aquí, pero lo importante no es lo que pueda pasar sino que el Leganés se salve", manifestó.

Preguntado acerca del hecho de que de momento sigan perteneciendo al club el nuevo director deportivo, Andrés Pardo, y el anterior, Txema Indias, comentó: "Lo estamos intentando llevar con la máxima naturalidad posible. Esta semana están compartiendo espacios; el club está trabajando en eso".

"No es algo muy habitual pero los que estamos aquí dentro tratamos con el máximo respeto a todo el mundo y como el club ha definido más o menos las funciones de cada uno le damos normalidad. No es algo habitual, pero no es algo que esté afectando mucho en el contacto directo conmigo. No sé cómo se gestará, cómo terminará; es más un tema de club. Tenemos muy claro lo que tiene que hacer cada uno", agregó.

Borja afirma que no se sienten 'olvidados' por la entidad: "No sabría decirlo, es un sentimiento más que puedan tener los futbolistas. Yo creo que no. Jeff el otro dio las explicaciones que creía convenientes de lo que sucede alrededor del club. Y tenemos que salir del mensaje derrotista que ha calado, porque dependemos de nosotros mismos y se nos olvida. Es algo que está en nuestras manos y no necesitamos de nadie más para salvarnos; es algo que tenemos que hacer nosotros, nadie va a venir a salvarnos", expresó.

"No siento esa lejanía con el club. Esta semana he tenido la posibilidad de estar con Jeff y pienso que está actuando con normalidad, como hasta ahora. No he visto un cambio en cuanto a cercanía y lejanía de nadie del club; es la manera de funcionar del club desde el primer momento y siempre ha sido positiva", manifestó.

Borja no considera el duelo ante el Osasuna una final aunque sí "un partido importante", sobre todo al ser en casa, por donde cree que pasa la salvación. En ese sentido cree que dependen mucho de la afición y mostró su deseo de que les apoyen en los enfrentamientos que vienen.

"Venimos haciendo una buena racha en cuanto a sensaciones y a poder ganar. La línea tiene que seguir siendo la misma. Los chicos tienen un convencimiento muy grande, tenemos jugadores en un gran momento de forma y es lo que más tranquilidad nos da. No tenemos que hacer nada muy diferente para conseguir resultados", apuntó.

Asimismo opinó que deberían tener más puntos y analizó cómo ha sido la semana después de perder contra el Real Madrid: "No tengo malas sensaciones del partido; te quedas con sabor agridulce de haber hecho cosas bien y no sacar algo positivo, pero no sensaciones malas por lo que hizo el equipo, fueron más por el resultado. Es una semana muy larga; vamos a tener seis entrenamientos, jugadores con molestias… Una semana muy normal". EFE