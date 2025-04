Temas del día de EFE España del viernes 4 de abril de 2025 (13:47 horas)

GUERRA COMERCIAL

Madrid - El IBEX cae ya el 6 % arrastrado por los bancos y tras conocerse las represalias de China por los aranceles de EEUU

Madrid - El PP tiende la mano al Gobierno en el plan sobre aranceles que ve aún "embrionario"

Madrid - El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que Europa sigue con "la mano tendida" para frenar la escalada arancelaria

Vitoria - Marlaska confía en que el PP haga "política de Estado" contra los aranceles de EE.UU

Bruselas - Albares dice que el PP debe decidir si ser oposición de Estado o de desgaste al Gobierno

Madrid - El PSOE se reúne el lunes con los agentes sociales y sectores afectados por los aranceles

Madrid - España impulsó sus exportaciones de alimentos a EE. UU. un 73 % en un lustro

SUCESOS SEVILLA

Sevilla - Tres personas han fallecido este viernes, según han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el derrumbe de una nave industrial de Coria del Río (Sevilla), en el conocido como Cortijo El Sequero, que se ha derrumbado por efecto del fuerte viento y la lluvia.

SALUD MENTAL

Toledo - El Ministerio de Sanidad vuelve a intentar este viernes que el Consejo Interterritorial apruebe el plan de salud mental que tumbaron las comunidades del PP, presentándoles un nuevo documento que, con algunos retoques de redacción, sigue apostando por un modelo más humanizado con un mejor uso de los psicofármacos.

Toledo - Las comunidades del PP ven insuficiente el presupuesto para el plan de salud mental

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD

Madrid - Una decena de universidades privadas tendrán que duplicar alumnos para mantenerse abiertas

JUSTICIA SECTORIAL

Barcelona - El PP planta a Bolaños en la sectorial de Justicia en protesta por la ley de eficiencia

SENTENCIA BORRÀS

Barcelona - El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comunica a Borràs su inhabilitación a la espera que el Gobierno indulte la prisión

PISOS TURÍSTICOS

Las Palmas de Gran Canaria - El Gobierno de Canarias y la multinacional Airbnb dan a conocer este viernes un acuerdo de colaboración para detectar y retirar de la plataforma los anuncios de alojamientos turísticos que incumplen la normativa en las islas.

PUERTO SEVILLA

Sevilla - Sevilla 'conquista' un nuevo muelle para integrar más su puerto en la ciudad

LEIVA DISCO (Entrevista)

Madrid - Leiva se reconcilia con Leiva: "Me di cuenta de que en los últimos años no me he cuidado". Javier Herrero

COMIC BARCELONA

Barcelona - Guía para driblar al síndrome de Stendhal en Comic Barcelona ante avalancha de novedades

MODA 080

Barcelona - El último día de la pasarela 080 Barcelona Fashion Week se llena de firmas nuevas en el escaparate catalán de la moda, entre ellas Manémané, Rubearth y Acromatyx.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - La borrasca Nuria deja rachas de 124 km/h y da paso a fin de semana menos lluvioso.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:55h.- Madrid.- POLÍTICA FORO.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, clausura el foro 'Wake up, Spain' con un discurso sobre los desafíos de España ante el nuevo orden internacional. Casa de América. (Texto)(Foto)

14:00h.- Santander.- PARTIDOS PRC.- Los cuatro aspirantes a encabezar la lista del PRC a las próximas elecciones autonómicas de 2027 tienen hasta las 14:00 horas de este viernes para acordar un único candidato al cargo, consenso que si no se produce acabará en un proceso de primarias el 4 de mayo.(Texto) (Foto)

14:00h.- Burriana (Castellón).- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, participa en un encuentro con jóvenes de la provincia. Casino Caja Rural Burriana, c/ Barranquet, 12.

16:00h.- Oviedo.- ASTURIAS LENGUA.- Los once consejeros que integran el Gobierno del Principado comparecen ante la Junta General para informar de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la declaración de la oficialidad del asturiano y el eonaviego, una iniciativa que carece del apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

17:00h.- Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).- INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, inaugura las nuevas instalaciones del Centro Cívico Cultural de Argamasilla de Calatrava. Centro Cívico Cultural.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA IRAK.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro con niños iraquíes residentes en el orfanato que las Misioneras de la Caridad atienden en Bagdad, en la sede del Ministerio.

SOCIEDAD

18:00h.- Toledo.- LIBERTAD RELIGIOSA.- El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) presenta el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España en 2023 en un acto al que asiste el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán. Seminario Mayor, plaza de San Andrés, 3

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Sevilla.- DANZA ESTRENO.- El Teatro Central acoge el estreno en España del nuevo espectáculo de la coreógrafa francesa Phia Ménard, ‘Art.13’, trabajo que difumina las fronteras entre teatro, danza y performance. c/ José de Gálvez, 6.

19:00h.- Málaga.- DANZA ENCUENTRO.- El bailarín y coreógrafo Nacho Duato participa en un encuentro en el que repasa sus proyectos actuales y su visión sobre el futuro de la danza. Colección Museo Ruso.

19:30h.- Zaragoza.- LITERATURA CUENTOS.- El escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón presenta 'Venecos', publicada por la editorial Páginas de Espuma. Librería Cálamo. Plaza de San Francisco, 4.

20:00h.- Sevilla.- PUEBLO GITANO.- Representación de la obra de teatro 'La casa de Bernarda Alba', interpretado por mujeres gitanas procedentes del asentamiento chabolista de El Vacie, con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Real Fábrica de Artillería.

21:00h.- Madrid.- CONCIERTO MALUMA.- Concierto de Maluma, dentro de su gira europea '+Pretty+Dirty'. Movistar Arena. (Foto)

