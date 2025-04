Temas del día de EFE España del sábado 5 de abril de 2025

CRISIS VIVIENDA

Madrid - Los sindicatos de inquilinos, junto a una decena de organizaciones, han convocado una manifestación para este sábado en las principales ciudades españolas bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", en la que reclamarán una bajada inmediata del 50 por ciento en los alquileres.

Madrid - Los médicos se manifiestan este sábado para protestar por sus condiciones laborales y exigir un estatuto propio, independiente del que se negocia para el conjunto de trabajadores del Sistema Nacional de Salud, que consideran que agrava su situación.

Madrid - La borrasca Nuria seguirá este sábado afectando al norte y noreste de España, con tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo en Pirineos y zonas del interior de Barcelona y Girona, después de causar el viernes tres muertos en el derrumbe de una nave industrial en Coria del Río (Sevilla).

Bormujos (Sevilla)/Cádiz - La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, participa en los congresos de su partido Cádiz y Sevilla, mientras la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el congreso provincial de los socialistas alicantinos.

Madrid - La guerra comercial abierta por Donald Trump no ha hecho variar la apuesta de Vox por el presidente de EEUU, a pesar de las previsibles consecuencias que los nuevos aranceles tendrán para una buena parte del electorado de Santiago Abascal. Belén Gil Orantos

Las Palmas de Gran Canaria - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abre el Congreso Nacional de Coalición Canaria, una cita en la que los nacionalistas reivindicarán la necesidad de que las islas tengan voz y voto en las Cortes Generales de la mano de fuerzas "que no se plieguen ante consignas de los partidos estatales".

Madrid - Miles de paquetes circulan cada día por las cintas transportadoras de los almacenes que las empresas de logística tienen en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Contienen infinidad de productos legales de diverso tipo, pero no todos. No es raro que en su interior la Guardia Civil detecte armas prohibidas o cartuchería. Sagrario Ortega

Madrid - La Patrulla Águila cumple 40 años en plena transición. Desde su primera exhibición en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 14 de junio de 1985, ha acumulado más de 38.000 horas de vuelo con sus míticos aviones C-101, conocidos coloquialmente como 'culopollo', difundiendo con sus acrobacias la imagen de España por los cielos de medio mundo. Teresa Díaz

Madrid - Por "una manera inconformista" de entender la música deudora de Lou Reed y del aperturismo "postNirvana" y porque son muchos los que entienden que con ellos nació el 'indie' en España, veteranas y prometedoras figuras de la industria alternativa han querido rendir tributo a Los Planetas en un disco. Javier Herrero.

Barcelona - Los chilenos Calle Mambo inician este sábado en Barcelona una gira europea que los llevará por casi 30 escenarios, algo que contrasta con sus inicios como músicos callejeros y que ahora valoran como un aprendizaje, a la vez que admiten, en una entrevista con EFE, que tocar en la calle “da un contacto más directo con la gente”.

8:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, es entrevistada en el programa Parlamento, de RNE.

09:30h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- El presidente del CIDOB, Josep Borrell, preside la 23ª edición de la conferencia internacional anual War and Peace in the 21st Century organizada por el CIDOB y centrada en el conflicto en Oriente Medio. Palau de Pedralbes.

09:50h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS BNG.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, interviene en la apertura de una jornada dedicada al 50 aniversario de la Asemblea Nacional Popular Galega. Hotel OCA Porta do Camiño. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, intervienen ante el consell nacional del partido en Barcelona. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y streaming (Texto) (Foto)

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS PSOE.- La portavoz del PSOE, Esther Peña, atiende a los medios de comunicación junto a la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya.

11:00h.- Valdenoceda (Burgos).- MEMORIA HISTÓRICA.- La Asociación de Familiares de Represaliados en el Penal de Valdenoceda organiza el homenaje anual a las víctimas. Cementerio de Valdenoceda, junto a la iglesia. (Texto) (Foto)

11:30h.- Gernika (Bizkaia).- BATALLÓN GERNIKA.- Presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, el Instituto Gogora y el Ayuntamiento de Gernika organizan un acto en recuerdo del Batallón Gernika que luchó contra el fascismo en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Plaza Pasileku. (Texto) (Foto)

11:40h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, atiende a los medios desde la concentración convocada por la ANC para protestar por el caos ferroviario. Estación de Sants (Texto)

11:45h.- Alcoy (Alicante).- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el congreso provincial de los socialistas alicantinos junto al líder en este territorio, Rubén Alfaro. c/Agres, 5. (Texto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS CC.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abre el Congreso Nacional de Coalición Canaria. Auditorio Alfredo Kraus (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- ENTIDADES ANC.- La ANC organiza una acción reivindicativa en la Estación de Sants bajo el lema "Por unos trenes dignos, única vía: independencia" y el presidente de la entidad, Lluís Llach, atiende a los medios al finalizar la movilización. Estación de Sants. (Texto) (Foto)

12:00h.- Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, atienden a los medios en la 'calçotada' popular que organiza el partido en Sant Sadurní d’Anoia. Restaurante Cavas Canals i Munne (Pl. Pau Casals, 6). (Texto)

12:00h.- Azuara (Zaragoza).- TERCERA EDAD.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, participa en la colocación de la primera piedra de la futura residencia mixta de la tercera edad que se construirá en Azuara (Zaragoza). Ayuntamiento (Plaza del Paradero)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Los diputados de Sumar Carlos Martín y Enrique Santiago, y la eurodiputada de Sumar Estrella Galán asisten a la manifestación por la vivienda en Madrid. Carlos Martín y Lara Hernández ofrecen declaraciones a los medios previas a la marcha. Atocha

12:30h.- Badalona (Barcelona).- PARTIDOS PSOE.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, atiende a los medios en su visita a Badalona, antes de participar en el acto 'Democracia, progreso y derechos: Un freno a la ultraderecha desde la izquierda'. Centro Cívico de La Salut (Av. Marquès de Sant Mori, 180)

12:30.- Huesca.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, clausura la Jornada Intermunicipal del PP de Huesca junto al presidente de Aragón y del PP autonómico, Jorge Azcón, y el presidente provincial del PP de Huesca, Gerardo Oliván. Hotel Pedro I de Aragón.

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios antes de presidir una botifarrada popular y un acto político con afiliados y simpatizantes en Barcelona. Parque Nus de la Trinitat. (Texto)

13:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, atiende a los medios desde el Pantano de Sau, al término del II Encuentro del Govern, celebrado en la Vall de Núria. Pantano de Sau. (Texto) (Foto)

14:30h.- Segorbe (Castellón).- PARTIDOS PSPV.- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, cierra el quinto congreso provincial del PSPV-PSOE de Castellón, que ratifica como secretario general a Samuel Falomir. Teatro Serrano, plaza Almudín, 15 (Texto)

16:30h.- Cádiz.- PSOE CÁDIZ.- La vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en la inauguración del 15 Congreso del PSOE de Cádi. Hotel Cádiz Bahía. Plaza Ana Orantes, 5. (Texto)

18:00h.- San Miguel de Abona (Tenerife).- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asiste a la clausura del 18 congreso insular de los socialistas de Tenerife. Hotel Barceló Tenerife (avda de Greñamora, Urbanización San Blas,1) (Texto) (Foto)

19:30h.- Bormujos (Sevilla).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, clausura el congreso provincial del partido en Sevilla. Hotel Vértice (Texto)(Foto)

19:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS PSOE.- La portavoz del PSOE, Esther Peña, clausura el Congreso Insular del PSOE de Santa Cruz de Tenerife junto al secretario general de los socialistas canarios y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres. Hotel Barceló Tenerife.

09:40h.- Málaga.- DEFENSA ARMADA.- El vicealmirante Juan Bautista Pérez ofrece una rueda de prensa sobre el ejercicio de la Armada y de la OTAN Dynamic Mariner/Flotex-25, desarrollado entre el 23 de marzo y el 4 de abril en el Golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Buque de asalto anfibio 'Castilla' en el puerto (previa acreditación).

12:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Los sindicatos de inquilinos, junto a una decena de organizaciones, han convocado una manifestación para este sábado en las principales ciudades españolas bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", en la que reclamarán una bajada inmediata del 50 % en los alquileres. Glorieta de Atocha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Vitoria/San Sebastián/Bilbao.- PENSIONISTAS PROTESTAS.- Los pensionistas vascos vuelven a salir a la calle en las tres capitales vascas convocados por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para reivindicar salarios y pensiones mínimas justas y dignas. En Vitoria la manifestación es a las 12:00 horas; en Bilbao y San Sebastián la convocatoria es a las 17:30 horas. (Texto) (Foto)

11:00h.- Cádiz.- PERIODISTAS ASAMBLEA.- Cádiz acoge la LXXXIV Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) la organización profesional más numerosa del periodismo nacional, en la que se consensuará la 'Declaración de Cádiz'. (Texto)

11:00h.- Sevilla.- SANIDAD PROTESTAS.- CCOO, SATSE, CSIF, UGT y Marea Blanca de Andalucía celebran una manifestación en defensa de la sanidad pública. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, realizará declaraciones al inicio de la marcha. Avenida José Laguillo (Texto) (Foto) (Vídeo).

11:15h.- Burgos.- GASTRONOMÍA VINOS.- Un total de 130 productores de vino de España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Austria, Marruecos, Rumanía y Estados Unidos participan en la bienal 'El Alma de los Vinos Únicos'. Fórum Evolución (Texto) (Foto)

12:00h.- Cáceres.- MEDIO AMBIENTE.- Acto institucional de celebración del 70 aniversario de SEO/BirdLife e inauguración de la nueva delegación en Extremadura, en el que participan responsables regionales y nacionales de esta organización. C/ Évora, 30

12:00h.- Madrid.- ESTATUTO SANIDAD.- La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) convoca al conjunto de facultativos a una manifestación para exigir un estatuto propio que mejore sus condiciones laborales. Del Congreso al Ministerio de Sanidad (Texto)

17:00h.- Madrid.- LOBO IBÉRICO.- Movilización del partido animalista PACMA por el lobo ibérico en Madrid. En la Plaza de Callao. (Foto) (Vídeo)

Madrid.- FERIA URBANA.- Feria Scrapworld de moda, música, arte y tendencias urbanas en IFEMA durante este fin de semana. Pabellón 6 de IFEMA (Texto)

20:00h.- Plasencia (Cáceres).- CANTE FLAMENCO.- Tres cantaores y una joven cantaora de tan solo 19 años procedentes de Sevilla, Cádiz y Jaén pugnan por conseguir el primer premio del concurso de cante flamenco 'Mayorga-Ciudad de Plasencia', referente nacional en su género y dotado con 3.000 euros. Teatro Alkázar

21:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA MONOPOL.- Conciertos de Standstill, Moullinex, GPU Panic, Sara Socas, Jela y el dúo US (Himalaya Set) en el Monopol Music Festival. Parque de Santa Catalina (trasera)

