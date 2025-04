Sergio Pellicer: "Va ser fuerte para la mente y corazón de los aficionados"

Málaga, 4 abr (EFE).- El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este viernes que el encuentro de este domingo ante el Córdoba de LaLiga Hypermotion "va a ser fuerte para la mente y corazón de los aficionados", y que espera "un partido abierto" para el que deben "estar preparados".

"Va a ser clave el saber cuándo debes hacer daño al rival. Ciertos matices debemos cambiar porque ellos son un equipo muy físico", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien señaló que habrá un cambio radical con respecto al encuentro de la primera vuelta "por la forma de jugar de ambos equipos".

El entrenador del conjunto malaguista espera que su equipo haga un buen juego: "Estamos en nuestra casa, lo debemos de recordar, aunque ambos equipos van con una idea de juego, pero se van transformando a lo que quieren los jugadores, pero espero un partido de ida y vuelta".

"Somos los recién llegados, pero queremos tener la pelota y debemos ser precisos después de una pérdida, con nuestra idea, aunque ajustemos matices cada partido. Esta segunda vuelta estamos jugando mucho mejor que la primera y este partido es de cuatro puntos", subrayó.

En el Córdoba milita un exjugador del Málaga, el centrocampista Genaro Rodríguez, que acabó contrato la pasada temporada y no renovó, y al que tiene mucho cariño y aprecio Sergio Pellicer.

"No he hablado con él, le echo de menos. Es un jugador que hace de pegamento entre el entrenador y la plantilla. Si yo hubiese actuado a tiempo y no hubiese estado ya la decisión tomada, por mí habría renovado, pero ya llegué tarde y ya lo tenía todo decidido. Es un jugador cuya ausencia se ha ido notando mucho con el tiempo", apuntó.

