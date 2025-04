Sergio Lozano anuncia su retirada a final de temporada y el club retirará su dorsal '9'

Barcelona, 4 abr (EFE).- El internacional español Sergio Lozano, uno de los referentes del fútbol sala de la última década, ha anunciado este viernes, a los 36 años, su decisión de retirarse cuando finalice esta temporada con el Barça, que retirará su dorsal '9'.

"Cuando acabe la temporada, será la última como jugador. Si algo tenía claro desde hace mucho tiempo es que la azulgrana iba a ser mi última camiseta", ha asegurado el ala-cierre madrileño visiblemente emocionado en rueda de prensa celebrada el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

El 'Búfalo', como se le conoce el mundo del fútbol sala, pondrá fin este verano a 14 temporadas en el Barça, en las que se ha convertido el jugador más laureado de la sección, con un total de 27 títulos, y el máximo goleador histórico con 334 dianas.

"Mi corazón y mi cabeza dicen una cosa, pero he entendido que la dirección deportiva tiene otros planes para mí", ha dicho Lozano, acompañado de su familia y frente a todos los títulos que ha logrado desde que llegó en el verano de 2011.

El capitán azulgrana asegura sentirse "afortunado" tras todos los éxitos conseguidos, tanto individuales como colectivos, aunque no todo "ha sido color de rosas", y las cuatro lesiones graves en la rodilla derecha le han hecho "sufrir lo peor que puede sufrir un deportista".

"Las operaciones me han hecho ser quien soy. Me he demostrado a mí mismo como persona que puedo separar la adversidad, que cuando todo está en contra puedo seguir peleando y luchando y estoy orgulloso de eso", ha señalado.

El cierre ha agradecido a todos los que le han permitido "cumplir su sueño de niño" y ha tenido unas bonitas palabras para su padre, quien "estará en el cielo emocionado" por haber vivido durante "tanto tiempo" también su sueño.

Sergio Lozano ha resumido su adiós como "una liberación", tras unos meses "muy duros" desde el punto de vista psicológico, pero que "desafortunadamente" las lesiones le han permitido plantearse "qué pasaría" cuando llegara este momento.

"Disfrutar lo que queda, de cada partido, disfrutar de mis compañeros e intentar que esto acabe de la mejor manera posible", ha señalado.

Sobre sus planes de futuro, lo más probable es que el jugador madrileño pasará a integrarse en la estructura técnica de la sección, tal como ha anunciado el presidente del club azulgrana, Joan Laporta.

"Queremos que continúes con un cargo en la parte ejecutiva de la sección de fútbol sala, ya lo definiremos pero creo que para el Barça es importante", ha afirmado el máximo mandatario de la entidad catalana, quien ha confirmado que se le retirará la camiseta con el número '9'.

Será la segunda del equipo de fútbol sala que cuelgue de lo alto del Palau Blaugrana tras la retirada de la camiseta con el dorsal número 28 del meta Paco Sedano en 2018.

Mientras tanto, Lozano ha dicho que acabará la temporada con un objetivo: "ganar la Liga", para devolver al conjunto azulgrana a la máxima competición continental tras un año de ausencia.

Y con la sensación de irse con la misión cumplida, puesto que ese niño que llegó a Barcelona con 23 años ha dado lo mejor de sí "en cada circunstancia" para en el futuro "no arrepentirse de nada y "jamás" tener que preguntarse "qué hubiese pasado si hubiese hecho esto o lo otro". EFE

