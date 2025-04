Paunovic: "El Eibar es un equipo muy bien trabajado y con mucho ímpetu"

Oviedo, 4 abr (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Veljko Paunovic, afirmó que el Eibar, rival de los azules este sábado (Ipurúa, 16:15 horas) es "un equipo muy bien trabajado y con mucho ímpetu".

"El Eibar tiene capacidad para defender y atacar juntos y de forma continua, son fuertes físicamente y son un bloque bien armado. Han mejorado muchísimo en los últimos partidos y hemos estado pendientes de lo que nos pueden proponer, ya que tienen varias bajas", explicó el preparador oviedista en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo después del último entrenamiento de los azules.

Sobre esta segunda semana de trabajo en el Real Oviedo, Paunovic comentó que "hay que transmitir muchas cosas y la predisposición del grupo está siendo fantástica", añadiendo que "el aspecto mental es lo que llevará al grupo a conseguir el objetivo".

"Prácticamente no tengo dudas con el once de mañana en Ipurúa. Va a jugar Alemao arriba y después veremos", aseguró de forma tajante el entrenador serbio que, a pesar de no haber contado con Ilyas Chaira en los últimos entrenamientos, se lleva al marroquí a Eibar y decidirá a última hora si se viste de corto o no.

Sobre Omar Falah, el lateral izquierdo del filial que debutará en una convocatoria con el primer equipo del Real Oviedo, Paunovic explicó que es un jugador que le ha gustado "muchísimo" y que "tiene mucho recorrido, un fantástico centro y una gran visión de juego".

El Real Oviedo, tras el último entrenamiento de la semana celebrado en el Carlos Tartiere, viajará en autobús a Eibar esta misma tarde, haciendo noche en tierras vascas antes del partido del sábado. EFE.

Pfg/cm7og