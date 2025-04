Michael Bublé clausurará el 19 de agosto el Festival de Cap Roig

Palafrugell (Girona), 4 abr (EFE).- El canadiense Michael Bublé se ha incorporado al cartel de la edición de este año del festival de Cap Roig, en Palafrugell (Girona), y será el encargado de clausurar el festival con una actuación prevista para el 19 de agosto, según informa la organización.

Este concierto es por el momento el único que Bublé ofrecerá este verano en España en el marco de una gira internacional que pasará previamente por Catar y Reino Unido.

Su último trabajo, 'The Best of Bublé', es un resumen de su carrera, que incluye cinco premios Grammy y quince Juno, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.

El cantante y actor aumenta el prestigio del cartel de la edición que celebra el 25 aniversario de Cap Roig, que se celebrará entre el 12 de julio y el 19 de agosto y para la que ya se han vendido más del 60 % de las entradas disponibles.

Algunos conciertos ya han agotado localidades, como el de Rosario del 8 de agosto, y apenas quedan para los de Simple Minds (18 de julio), Antonio Orozco (6 de agosto) y los dos recitales en exclusiva de Joan Dausà (17 y 18 de agosto).

El festival, organizado por CaixaBank y Grup Clipper's, ha extendido su habitual actuación solidaria, que destina parte de la recaudación de ese día a alguna entidad benéfica, a todas las que conforman el cartel del 25 aniversario, incluida la de Michael Bublé, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo lunes. EFE