Las comunidades del PP ven insuficiente el presupuesto para el plan de salud mental

Toledo, 4 abr (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PP han afirmado este viernes que la financiación de 39 millones de euros puesta sobre la mesa por el Ministerio de Sanidad para impulsar un plan de salud mental nacional es "insuficiente".

"No existe una financiación adecuada ni conocemos exactamente cuál es la financiación que tiene este plan", ha lamentado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien no ha desvelado el voto y ha dicho que las comunidades del PP esperarán al debate dentro del Consejo para decidir si apoyan o no este plan.

El Ministerio de Sanidad volverá a intentar este viernes que el Consejo Interterritorial, que se reúne en Toledo, apruebe el plan de salud mental que tumbaron las comunidades del PP en febrero, presentándoles un nuevo documento que, con algunos retoques de redacción, sigue apostando por ir hacia un modelo más humanizado con un mejor uso de los psicofármacos y dotado con 39 millones de euros.

"Lo que nos pueden dar es verdaderamente insuficiente para un plan tan ambicioso", ha advertido el consejero, quien ha pedido "negociar esas cifras", pero ha alertado que esa baja financiación es fruto "de no contar con presupuestos" o "tener que rendir cuentas a otras comunidades autónomas como Cataluña por la condonación de la deuda".

"Evidentemente eso detrae de las de la salud, de la sanidad de las Comunidades autónomas, los recursos necesarios para poder llevar adelante estos tipos de plan o el plan, como puede ser el plan de Recursos Humanos", ha advertido.

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reclamado que lo que necesita el plan es una mayor dotación de recursos humanos, y ha coincidido con Vázquez en que el presupuesto planteado a priori es claramente insuficiente para una sanidad como la madrileña, que destina más de 500 millones de euros a salud mental.

En declaraciones a los medios antes del Consejo, Matute ha condicionado el voto favorable de las comunidades del PP a que "haya unos fondos adecuados", y ha incidido en que "lo que necesitamos son profesionales; la alta tecnología en salud mental son los psicólogos clínicos, los psiquiatras... Y en eso tenemos que trabajar", ha concluido.

En esta línea, Matute ha reclamado también que se aborde un plan monográfico de recursos humanos a nivel estatal, porque la falta de efectivos "está pasando factura", y también ha demandado un incremento de inversión en Sanidad, que ha cifrado en un 6,7% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a la media del 13% que se invierte en Europa.

El consejero de Sanidad de Castilla y León también ha cargado contra el orden del día "abigarrado" propuesto por el MInisterio de Mónica García, en el que ha afeado que se vayan a dedicar "diez minutos" a tratar algunos puntos pero no se hayan incluido la ampliación del número de plazas de formación de Medicina familiar y comunitaria, tal y como pidieron los consejeros del PP.

Según ha expuesto Vázquez, las comunidades van a "utilizar todas aquellas medidas administrativas para que se cumpla el Reglamento" y ha avanzado que esas medidas pueden llegar al nivel contencioso administrativo. EFE

