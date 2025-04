Iñigo Pérez: "Tenemos que reflexionar profundamente"

Madrid, 4 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al Espanyol, dijo que antes de analizar el partido quiere "volver a verlo para sacar una conclusión clara" y aseguró que tras la goleada deben "reflexionar profundamente" para mejorar y que no vuelva a ocurrir.

El Rayo, muy cerca de los puestos que dan derecho a jugar en Europa la próxima temporada, perdió en Vallecas con un Espanyol que intenta alejarse de la zona de peligro de la clasificación y que a los dieciséis minutos ya ganaba por dos goles con los tantos de Roberto Fernández y el uruguayo Leandro Cabrera.

"No habíamos tenido este perfil de partidos y debemos ir al análisis, ser honestos con nosotros mismos, decirnos las cosas que no hemos hecho bien y corregir y mejorar, incluso cuando no ganamos", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El técnico navarro lamentó que en el descanso, tiempo para cambiar y refrescar ideas, no sirviera como revulsivo para tratar de dar la vuelta al resultado en la segunda parte.

"Creo que cuando un equipo va perdiendo, y nos ha sucedido, por juntarte casi siempre hay una reacción. Todas las personas que estábamos en el estadio sabíamos que en esos veinte minutos podíamos acercarnos pero no ha sido así. Con el penalti que nos marcaron lo seguimos intentando pero ya no es igual por el desfallecimiento de la energía y la claridad para jugar bien. Tenemos que reflexionar profundamente este resultado", subrayó.

"Hoy hice cambios y mis decisiones no las tomo en base a lo que la gente demanda o añora ver. Hoy no va de parejas o de perfiles. No quiero caer en tópicos. Quiero ver el partido de nuevo y analizarlo", confesó el técnico navarro, que no quiere que el equipo vuelva a sufrir lo mismo que hace dos temporadas, cuando en las jornadas finales, con la permanencia asegurada, no pudo entrar en la carrera por Europa.

"Intento fijarme en los patrones y conductas individuales. Vemos que la temporada en que estuvimos cerca de entrar en Europa fuimos a Elche y pasó algo similar. Como es un mismo grupo que se desarrolla desde hace tiempo es bueno de adivinar para lo bueno y malo", concluyó. EFE