Giráldez: "Alfon no tiene firmado nada con ningún otro equipo"

Vigo, 4 abr (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, mostró este viernes su deseo de que Alfon González continúe en la plantilla celeste la temporada 2025-26, ante los rumores "interesados" que lo sitúan en el Sevilla a partir de julio.

“Estoy decepcionado con cómo se ha generado todo esto durante esta semana, creo que no hace ningún favor al celtismo, creo que simplemente nos divide. Si a la gente le gusta buscar un culpable, creo que el único que no es culpable de todo lo que ha pasado esta semana es Alfon, eso es lo que yo creo”, afirmó.

El técnico celeste afirmó que esta semana habló “varias veces” con el jugador, que finaliza su contrato con el Celta el próximo 30 de junio, y éste le negó que se haya comprometido con el conjunto sevillista.

“Es un futbolista que te puede gustar más o menos, pero es un chaval espectacular, creo que su implicación está fuera de toda duda. A mí jamás me ha fallado ni me ha mentido, creo que no ha mentido en nada, no sé por qué se ha generado toda esta situación”, dijo, indignado, el entrenador del Celta.

“A veces nos sentimos un poco dueños de los jugadores o de las personas, y creo que cada uno tiene la libertad de decidir sobre su vida. Que a mí me conste, Alfon es jugador del Celta a día de hoy y no tiene firmado nada con ningún otro equipo, entonces no sé por qué yo tengo que tratar de actuar con él de una manera distinta a la que actué hasta ahora”, añadió.

Giráldez también recordó que el pasado verano el extremo manchego rechazó “otras ofertas” para hacer la pretemporada con el primer equipo del Celta pese a no tener garantizado un hueco en la primera parte.

“Creo que ha demostrado su nivel. Si yo podía tener alguna duda, creo que en la jornada 3 se acabaron las dudas sobre él y sobre su continuidad aquí. A mí me gustaría que siguiera aquí la próxima temporada, ojalá se pueda dar. Eso es lo que pienso”, manifestó.

Para el entrenador del Celta, “el ruido” que se ha generado esta semana viene provocado por personas “con intereses” en la operación.

“Él es un chico al que no le gusta llamar mucho la atención y evidentemente tampoco le gusta que le estén vacilando todos los momentos sobre esa situación, pero lo veo muy tranquilo. Ha acabado la semana haciendo un buen gol y haciendo un buen entrenamiento, así que parte con opciones de formar de inicio”, explicó.

Giráldez elogió “el compromiso” del futbolista, al que ha defendido porque “es el único al que no se le ha preguntado ni ha hablado”.

“No sé si vosotros habéis hablado con Alfon. Yo sí y sé lo que piensa, sé que me está diciendo la verdad. Hablar con alguien de su entorno, con alguien del entorno de los clubes interesados en esta rumorología que ha habido, bajo mi punto de vista no es fiable. Para mí, es fiable lo que me dice un jugador que muestra una profesionalidad brutal”, concluyó.

El técnico ya le ha trasladado a la dirección deportiva que lidera Marco Garcés su deseo de seguir contando con el jugador, aunque dejó claro que él no decide sobre “la duración y la cantidad” de los contratos.

“El club está hablando con el jugador y con su agente. Mi conocimiento es que no tiene firmado con ningún club, y a mí me encantaría que la gente proteja a nuestros jugadores porque en estos momentos necesitamos del apoyo de todos”, concluyó. EFE

