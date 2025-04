Fisac: "El partido contra Manresa es vital para estar en la zona media-alta"

Zaragoza, 4 abr (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que el partido que este domingo enfrentará a su equipo contra el Baxi Manresa en terreno catalán es "vital" para estar en la zona media-alta.

"Es el siguiente que tengo y cada día que preguntéis voy a decir que quiero ir a ganar este partido. Es fundamental ganar cada día y este me parece igual que cada semana que me preguntéis pero necesitamos acabar de no tener problemas en la plantilla, no tener lesionados", ha destacado.

El técnico segoviano ha explicado que el enfrentamiento contra el conjunto manresano es "de los que gusta jugar" tanto por parte de su equipo como de la del rival y en los que "no hace falta un exceso de motivación porque los jugadores saben que se están jugando una parte importante de la temporada".

"Llevas peleando toda la temporada en esa zona intermedia por conseguir ganar partidos para estar lo más alto posible, y vuelve a estar Manresa un poco por este camino", ha añadido.

Del equipo catalán ha comentado que llevan todo el año haciendo un baloncesto semejante y que no han tenido rotaciones en su plantilla.

"Son sólidos en casa, han ganado nueve, lo que quiere decir que es un partido complicado en una cancha donde hay una gran unión y donde el público aprieta mucho. Es parecida a la de Lleida. Son sitios donde el público ayuda mucho a su equipo", ha comentado.

El técnico del conjunto 'rojillo' ha explicado que el equipo ha atravesado por un momento difícil en cuanto a bajas, que esto ha conllevado un esfuerzo en cuanto a minutos de algunos jugadores y que desde el cuerpo técnico están intentando que ahora no se reduzca la fuerza.

Con respecto al estado físico de la plantilla ha asegurado que Jaime Fernández seguirá siendo baja y que cuenta con "dos dudas importantes", una es la del cubano Yoanki Mencía y otra la del lituano Tomas Dimsa, aunque confía en que ambos puedan llegar al partido contra el conjunto catalán.

Igualmente ha desvelado que AJ Slaughter sufrió un golpe fuerte en la cadera a principios de la semana y que están pendientes de su evolución. EFE