El Barça pondrá a la venta las entradas para socios y peñistas entre el 5 y el 9 de abril

Si la demanda de entradas, cuyo precio oscilará entre los 72 y los 270 euros, es superior al número de entradas disponibles, el Barça realizará un sorteo ante notario el jueves 10 de abril.

Las entradas serán digitales, no físicas, por lo que no se entregarán presencialmente. Y nominales e intransferibles, lo que significa que el socio que las adquiera no podrá cederlas a un tercero.

Para poder acceder al proceso de solicitud de entradas, los socios deberán tener una antigüedad mínima de un año y deberán rellenar el formulario que encontrará en el web del FC Barcelona.

Por su parte, los peñistas, que deberán tener, como mínimo, una antigüedad de seis meses, harán la petición en el Portal del Peñista del FC Barcelona.

En ambos casos, para formalizar la petición deberán efectuar un depósito de 20 euros, que les será devuelto si finalmente no resultan agraciados con su localidad. El club ha informado de que podrán agruparse en una misma petición hasta seis entradas.

Asimismo, la entidad azulgrana organizará desplazamientos de día, en tren y autobús a Sevilla, para quienes dispongan de entrada para la final. EFE