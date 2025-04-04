Condenado expresidente de Sociedad Española de Psicología Clínica por maltrato a su pareja

Zaragoza, 4 abr (EFE).- La titular del Juzgado de lo Penal nº 8 de Zaragoza ha condenado a 20 meses de prisión al expresidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica, A. , como autor responsable de un delito continuado de vejaciones y de otro de maltrato habitual hacia su pareja.

La sentencia, adelantada por Heraldo de Aragón y a la que ha tenido acceso EFE, acuerda diversas medidas pactadas previamente entre la letrada de la defensa, Rocío Notivoli, la fiscalía y la abogada de la acusación particular, Sonia González, contra el acusado, tras reconocer éste los hechos denunciados y evitar así sentarse en el banquillo.

El relato de hechos señala que mientras duró la relación, entre 2023 y febrero de 2025, el acusado mantuvo una actitud despectiva hacia su pareja, con increpaciones constantes en discusiones domésticas en las que la tachaba de “puta loca”, y llegándole a ocasionar a partir del mes de junio del año pasado diversas lesiones por las que la mujer renunció a reclamar.

Según recoge la resolución judicial, en mayo de 2024, con motivo de la celebración de un congreso en Cádiz, el acusado, “con ánimo de causar un mal ajeno” y durante una discusión, le propinó un tortazo a su pareja en la cara y le mandó callar.

Unos meses después, en agosto de ese mismo año, tras un viaje a Almería, la víctima le preguntó al acusado por su estado de ánimo, y éste, sin mediar palabra le propinó otro tortazo a la vez que le decía: “a todo lo llamamos violencia”.

Ese mismo mes, tras una discusión, el acusado, al llegar al domicilio de la denunciante, le propinó a ésta un bofetón sin mediar causa alguna.

Los incidentes de violencia machista continuaron en noviembre de 2024 en la terraza de un bar en Zaragoza, cuando el acusado, al manifestarle su pareja que iba a quedar con un amigo, la agarró fuertemente de la mano, llegando a clavarle las uñas.

Ese mismo mes, cuando la denunciante se acercó a hablar con una amiga, el acusado se dirigió contra ésta para advertirle que “para hablar con su mujer tenía que pedirle permiso primero a él”.

Asimismo, durante un viaje a Tarragona a mediados del pasado mes de febrero y antes de que su relación, “sentimental y sin convivencia”, terminara, la víctima le manifestó al acusado su intención de dejarle, momento en el que éste le dirigió expresiones como “puta loca”.

La magistrada del juzgado zaragozano condena al acusado a 20 meses de prisión por el delito de maltrato habitual y 30 días de trabajos para la comunidad por el de vejaciones, con medidas restrictivas en ambos de prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y a comunicarse con ella durante un periodo de 3 años.

La jueza acuerda a renglón seguido la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al condenado con la condición de delinquir en un plazo de dos años, a informar de posibles cambios de domicilio y a mantenerse alejado de la víctima y a no tratar de comunicar con ella.

Además, le impone la obligación de participar en programas formativos de igualdad de trato y no discriminación o de otros similares, así como de remitir al juzgado cada tres meses informes sobre la evolución del tratamiento llevado a cabo por el acusado.

Tras hacerse pública la sentencia, A. informó en las redes sociales acerca de su decisión de dimitir como presidente de la Sociedad Española de Psicología Clínica.

Horas después, desde esta organización se hizo público un comunicado de consternación por lo ocurrido y condena contra la violencia machista, en el que anunciaba, además, la expulsión del acusado como socio y la asunción provisional de su cargo por la vicepresidenta de la sociedad, Laura Armesto. EFE