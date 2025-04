Almeida contesta a Bolaños que "gamberrismo institucional es que Montero diga que no debe haber presunción de inocencia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que "gamberrismo institucional es que la vicepresidenta María Jesús Montero diga que no debe haber presunción de inocencia", en alusión al caso Dani Alves.

Bolaños ha tachado de "gamberrismo institucional" la decisión de las siete comunidades autónomas con competencias transferidas de Justicia en las que gobierna el PP de abandonar este viernes la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra en Barcelona y en la que este viernes iba a tratarse la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial.

"¿Pidió perdón? Pues no se escuchó el perdón en Estados Unidos", ha contestado a la prensa tras finalizar su viaje institucional a Miami. Lo ha hecho desde el foro empresarial y de liderazgo 'Wake Up, Spain 2025', organizado por 'El Español', donde ha asegurado que no conoce los motivos por los que sus compañeros se han levantado, para pasar a preguntarse "qué es más gamberro, levantarse de una conferencia sectorial o irse a negociar el futuro de España con un mediador salvadoreño en Ginebra".

"¿Qué es más gamberro para España? Porque el ministro Bolaños tiene una doble vara de medir. A él le parece extraordinario que el Gobierno de España se reúna con un prófugo de la justicia en Ginebra, pero le parece fatal que los consejeros del PP se levanten de una conferencia sectorial", ha criticado.

En todo caso, Almeida ha asegurado que al PP no le afecta "el discurso machacón" que le comparan con Vox, por lo que "pueden seguir tratando de cambiar la realidad, pueden seguir siendo la máquina de fake news que son y la máquina del bulo".

SÁNCHEZ Y EL "BALÓN DE OXÍGENO" DE LOS ARANCELES DE TRUMP

"Nos da igual porque nosotros no pensamos en Bolaños, no pensamos en Pedro Sánchez, nosotros pensamos en los españoles", ha asegurado, tras insistir que se trata de "un Gobierno acabado, completamente agotado, que no tiene proyecto, que está infinitamente alegre por los aranceles".

Para Almeida, "a Pedro Sánchez lo mejor que le puede haber pasado es el balón de oxígeno que le ha echado Trump con el tema de los aranceles".