La escolta internacional Anna Cruz anuncia su retirada a final de esta temporada

Barcelona, 3 abr (EFE).- La escolta internacional española Anna Cruz ha anunciado este jueves que se retirará del baloncesto profesional cuando finalice esta temporada en la Liga Femenina Endesa con el Joventut Badalona.

"Esta vez parece que va en serio. Colgaré las botas cuando acabe esta temporada. Se me hace raro imaginarme mi vida sin un balón entre las manos, pero sé que es el momento y el sitio adecuado", ha anunciado Cruz, de 38 años, en su perfil de Instagram.

La jugadora catalana ha desvelado que el anuncio de su retirada estaba previsto para el verano pasado, tras finalizar su vinculación con el Barça CBS. "Pero un par de reuniones con la Penya en la ciudad que me ha visto crecer era una tentación demasiado grande y algo que me hacía mucha ilusión y a lo que no me pude resistir", ha explicado.

Internacional en 158 partidos con la selección española, con la que ha ganado 8 medallas, Anna Cruz también se convirtió, en 2015, en la segunda jugadora española en lograr el anillo de la WNBA -lo hizo con el Minnesota Lynx- tras Amaya Valdemoro. Y dos años después ganó la Euroliga con el Dynamo Kursk ruso con el también español Lucas Mondelo como técnico.

Se retira tras 23 años como profesional, en los que ha jugado en UB Barça (2002-05), Arranz Jopisa Burgos (2005-08), Olesa-Espanyol (2008-09), Rivas Ecópolis (2009-13), Nadezhda Oremburgo (2013-16), Dynamo Kursk (2016-19), Fenerbahçe (2019), Kutxabank Araski AES (2019-20), Casademont Zaragoza (2020-22), Barça CBS (2022-24) y Joventut Badalona (2024-25). Además de sus dos experiencias en la liga profesional estadounidense con el New York Liberty (2014) y el Minessota Lynx (2015 y 2016)

"Gracias al baloncesto he vivido muchas cosas que jamás pensé que me podrían pasar, pero lo que más me emociona es que mi familia también lo ha podido disfrutar conmigo. Gracias a todos los que en algún momento de este largo viaje me habéis mostrado vuestro cariño. Nada de esto hubiera sido lo mismo sin vosotros", se ha despedido Cruz. EFE