Diego López: "Ojalá vuelva a meter gol al Real Madrid"

Paterna (Valencia), 3 abr (EFE).- Diego López, extremo del Valencia, marcó su primer gol en la élite hace dos temporadas al mismo rival al que se enfrenta este sábado, el Real Madrid, en un partido que acabó con victoria valencianista en Mestalla, algo que el asturiano deseó que ocurra en el Santiago Bernabéu.

"Han pasado solo dos años, pero el cambio es grande. Allí llevaba cuatro o cinco partidos en Primera División, ahora llevo bastantes más. Ojalá se repita el sábado y vuelva a meter gol al Real Madrid, aunque con que ganemos me vale, como si lo quieren meter ellos en propia puerta", dijo este jueves en rueda de prensa.

Diego López, entonces con ficha del filial, marcó el gol que dio la victoria al Valencia por la mínima en Mestalla el 21 de mayo de 2023. Menos de dos años después, esta temporada es titular indiscutible con Carlos Corberán y lleva siete goles en Liga.

"Jugar muchos minutos en la élite y compartir vestuario con gente con experiencia te aporta madurez. Aunque parezca que es poco tiempo, vivir el día a día te cambia mucho", reconoció el valencianista, que apuntó que están preparando "bastante bien" el partido y que no han pensado en el siguiente contra el Sevilla. "Estamos centrados en el Madrid y nada más", apuntó.

Aunque la victoria fue en Mestalla y el Valencia no gana en el Bernabéu desde 2008, López apuntó: "El Bernabéu es el Bernabéu pero donde jugamos es un campo casi con las mismas dimensiones, seguimos jugando 11 contra 11 y tenemos que centrarnos en lo que pase en el césped aunque el estadio sea muy bonito y las gradas estén llenas".

El Valencia no contará para el partido con José Luis Gayà, Dimitri Foulquier y Luis Rioja por acumulación de tarjetas y, aunque reconoció que son bajas importantes, el extremo apuntó que el equipo tiene jugadores preparados esperando su momento que tienen la oportunidad de demostrar que pueden ayudar y son capaces de aportar su granito de arena.

Justamente, el primer club al que se marchó el futbolista fuera de su Asturias natal fue el Real Madrid: "Fue un paso complicado, fue la primera experiencia fuera de mi casa, de mi familia, de mi pueblo".

"Me fui con 14 años de mi casa y no es fácil alejarte tan joven de tu gente. Poco a poco me fui adaptando, fue un año bonito de experiencia con compañeros con los que guardo amistad a día de hoy y una etapa que me sirvió para crecer", recordó. EFE

