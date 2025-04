Corretja valora el impacto de la tecnología y las redes sociales en la evolución del tenis

Segovia, 3 abr (EFE).- El extenista y comentarista deportivo Álex Corretja ha destacado el impacto de la tecnología y las redes sociales en la evolución del tenis al señalar que "en mi época de jugador no teníamos redes sociales. Por un lado, pienso que hubiéramos llegado a mucha más gente, pero también creo que me hubiera distraído mucho".

Corretja ha realizado estas declaraciones en el marco de la jornada inaugural del II Foro Internacional del Deporte de Segovia Recoletas Salud 2025 en el Teatro Juan Bravo, con una ponencia en la que ha abordado su carrera profesional y la importancia de la gestión personal en un deporte individual como el tenis.

"Aunque parezca que en el tenis estás solo, necesitas un equipo que te ayude a desarrollar al máximo tus capacidades. En mi caso fue el tenis, pero en todos los ámbitos de la vida hay denominadores muy comunes como son la perseverancia, la de perseguir un sueño, insistir y sobre todo en el de dar el 100 % de lo que tú tienes", ha explicado Corretja en su intervención.

Corretja ha comparado la carrera de un tenista con la de un empresario, señalando que "gestiona su vida alrededor de un equipo que busca su máximo rendimiento". Sin embargo, ha matizado que, a diferencia de un empresario tradicional, "en el tenis, los trabajadores mandan un poco sobre ti", y es el tenista el que asume los riesgos.

"Pagas a tu entrenador, tu preparador físico, tu asesor, tu psicólogo, tu encordador... y asumes esos gastos como autónomo, invirtiendo en tu futuro. Si no inviertes, puede que nunca llegues a los recursos que buscas", ha reflexionado el catalán.

Corretja ha subrayado la importancia de la capacidad de escucha en la formación de un tenista. "Desde pequeño te dicen cómo golpear, cómo moverte, cómo reaccionar. Si no quieres escuchar a tu entrenador, empiezas a tener problemas", ha advertido.

El extenista ha destacado que incluso los grandes campeones como Rafael Nadal o Novak Djokovic tuvieron margen para aprender: "Desde fuera, un entrenador ve el juego con más tranquilidad y menos implicación emocional. Por eso, la clave es escuchar".

Preguntado sobre el estado actual del tenis, Corretja ha afirmado que la era de dominio absoluto de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic "era algo ilógico. Lo extraordinario era lo de antes; lo de ahora es lo normal. Siempre habrá jugadores que destaquen más, pero mantener la regularidad es más difícil", ha señalado.

También ha atribuido parte de esta dificultad a los cambios en la sociedad: "Ahora hay más distracciones. Antes solo pensábamos en jugar, pero hoy en día hay muchas más inquietudes que pueden alejarte del foco".

Por último, Corretja ha descartado la posibilidad de dedicarse al entrenamiento profesional de manera permanente, “porque he dedicado los últimos años a la comunicación y a dar charlas. La implicación de ser entrenador es un 24/7 que no me compensa personal ni familiarmente”.

Aunque en el pasado ha colaborado con jugadores como Andy Murray o Albert Ramos, ha asegurado estar satisfecho con su actual rol. "Tengo la suerte de poder escoger lo que quiero hacer, y eso es un privilegio", ha concluido.

El II Foro Internacional del Deporte de Segovia continuará con la participación de ponentes como los integrantes del K-4 olímpico en París 2024 o Jorge Valdano con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y valores aplicables más allá del deporte. EFE

