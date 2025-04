Chus Mateo: "No está hecho el trabajo"

Madrid, 3 abr (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, aseguró que a pesar de que su equipo ha certificado la presencia en el 'play-in' de la Euroliga tras ganar por 105-105 al París Basketball el trabajo "no está hecho", ya que el objetivo es lograr la clasificación para el playoff.

"No está hecho el trabajo. Por supuesto que es mejor estar así, pero no está hecho el trabajo. No hemos conseguido el objetivo, tenemos que conseguir entrar en los playoffs. Y tenemos que conseguirlo haciendo un buen partido en Belgrado. Tenemos mucha carga de partidos como para encima afrontar más a vida o muerte. Llevamos cinco victorias seguidas en la Euroliga, a cual más importante. No me gustaría que nos relajáramos ahora que vamos en esta línea y en esta dinámica. Vamos a seguir, a pelear por conseguir algo más; tenemos que ser ambiciosos por ello. Aún no está el trabajo hecho", dijo en rueda de prensa.

"Hace tiempo que dejamos de pensar en lo que hacían los demás porque no estábamos teniendo mucha suerte cuando veíamos la televisión. Intentamos centrarnos en nuestro trabajo y es importante que esa mentalidad la mantengamos. Estamos a un paso del objetivo en el inicio de la temporada, con todo lo que estamos sufriendo y pasando. Va a ser muy difícil en Belgrado, lo sabemos todos los que hemos jugado allí. Pero podemos conseguir veinte victorias; algo que seguramente no esperábamos al principio. Ojalá salga bien, me alegrará muchísimo", declaró.

Mateo opinó que ante el conjunto galo fueron "capaces de dar la cara en los momentos más complicados" y se mostró "muy orgulloso" del esfuerzo de los suyos, al tiempo que alabó el partido del rival: "El París es un equipo que juega francamente bien el baloncesto y merecía la victoria; juega muy valiente, a un ritmo muy difícil de sostener durante todo un partido, y hoy han tenido un acierto extraordinario en lanzamientos de tres, algo que sabíamos que podía suceder".

"Es un equipo que tiene jugadores de videojuego. Tiene mucho mérito el estilo de juego que han incorporado este año a la Euroliga, lo ejecutan a la perfección y tienen jugadores valientes, buenos y que saben jugar a esto. Están haciendo un trabajo extraordinario", añadió.

Por otro lado analizó la actuación de Serge Ibaka: "Ha hecho un partidazo hoy; está trabajando francamente bien. De aquí al final nos va a seguir ayudando mucho y es porque es tenaz y quiere demostrar que puede ayudarnos mucho con su experiencia y su manera de leer el juego. Ha hecho un partidazo y creo que es mucho mérito el que tiene también él con su experiencia, con su trabajo, estar preparado cuando se le demande". EFE